Изменения по алиментам, наша Колыма, батюшка-блогер и худший год - интересное за пятницу

Доброе утро!

В ночь с субботы на воскресенье вы сможете увидеть звездопад. Пик метеорного потока придется на время около 1.30 . По прогнозам, Луна взойдет во второй половине ночи и не помешает наблюдениям. Некоторое количество метеоров получится увидеть невооруженным глазом при условии ясной погоды и темного неба. «Выйдите из дома, лягте на землю и смотрите вверх, — советует эксперт NASA. — И будьте готовы провести так несколько часов». Хм, это он никогда, наверное, не лежал на белорусской земле в ноябре, когда ночью -13°С ! Там быстро не до метеоров станет!





Давайте вернемся к тому, что волновало страну вчера. У нас, если вы не знаете, предлагают внести изменения в Кодекс о браке и семье. Большинство нововведений, конечно, носят формальный характер, но есть и интересные — и они касаются порядка взыскания алиментов. В законопроекте принципиально меняется порядок определения задолженности по алиментам для безработного родителя. Нововведения предполагают не привязывать эту сумму к зарплате на прошлой работе, а рассчитывать исходя из бюджета прожиточного минимума. Вот здесь разобрали юридические тонкости с адвокатом .

Подготовка соглашения о взаимном признании виз с Беларусью российской стороной завершена — и это, конечно, важно для стран с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики. Вот что говорит посол Бабич . Высказался он, кстати, и по вопросу размещения российской военной базы в Беларуси .

Вчера Лукашенко провел совещание по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой . Вы знали, например, что в этом году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии — серьезно так увеличили производство своей? Но президент считает, что внутри страны уровень потребления крайне низкий и напоминает о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. «Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора».

А депутат Сейма Литвы уверен, что вопрос Белорусской АЭС отравляет весь политический двусторонний диалог между странами, — и по нему МИД Литвы потерпел фиаско . «Мы так и не дождались поддержки от наших стратегических партнеров в лице Польши, Швеции и Латвии ( Лукашенко, кстати, ждут в Риге с визитом ). Международные организации также нас не поддержали. Лишь некоторые из них называют строящуюся станцию возможной угрозой. По сути, мы остались одни».

Что-то минскому «Динамо» опять не везет. Вчера наши хоккеисты завершили домашнюю серию на «Чижовка-Арене» поражением от «Автомобилиста» — 0:4 . Опять ни одной шайбы не забросили! Новый тренер признает : «Что-то игра не задалась». Это второе сухое поражение подряд — в среду минчане проиграли «Металлургу» 0:2. Ладно, продолжаем болеть за наших: в понедельник матчем с «Амуром» «зубры» начнут четырехматчевое выездное турне.

СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫБРАЛИ ВЧЕРА НАШИ ЧИТАТЕЛИ

В нашем проекте «Хата с краю» вышел очередной очень интересный текст — о том, как живет белорусская деревня, куда можно доехать только через Россию. Да-да, представляете, попасть в одну нашу деревню из «материковой» Беларуси можно только через соседнюю страну! К автолавке, кстати, местные жители добираются точно так же. Смотрите, как живут белорусы на земле, которая со всех сторон зажата другой страной . Местные называют свою деревню Колымой — находится на самом севере Беларуси, да и глухо тут так же.





Знакомьтесь — Александр Кухта, православный священник, 25 лет. Парень окончил семинарию и служит в одной из церквей под Минском, а еще ведет свой блог, который называется «Batushka ответит». Там в смелой манере рассуждает как о делах светских, так и о духовных. Мы съездили к нему в гости, узнали, сколько можно заработать на Youtube и в церкви , как патриарх Кирилл относится к его роликам и почему Александр вообще решил проповедовать в Сети.

Расскажем вам о смерти пациента в белорусской больнице. Что странного, спросите вы: больные люди, увы, действительно иногда умирают — в том числе, и в больницах? Но здесь мужчина неделю ездил из больницы в больницу, жаловался на невыносимые боли, просил помощи врачей — и так квалифицированной и не получил. Диагноз ему поставили только на вскрытии .

А вот, знакомьтесь, — килограмм. Вернее, его новый мировой эталон . Ранее эталоном служил цилиндр из платино-иридиевого сплава, а теперь… формула.

И, извините, мы просто не можем не рассказать вам, кто и зачем на днях изрубил топором Porsche в центре Киева , а также что Петросян и Степаненко наконец-то развелись . И вот только не говорите, что вам это не интересно!

А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Нашли очень классного человека в белорусской системе образования. Да-а-а-а, честно, не удивляйтесь! Знакомьтесь — директор Главного информационно-аналитического центра Минобра Павел Лис. Вот здесь он расскажет вам , как изменится образование в Беларуси и почему школьникам не очень интересно сидеть на уроках, где учителя много рассказывают и мало показывают.

Поговорили с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Она рассказала, чем сейчас занимается, дала пару советов, как поднять фигурное катание в Беларуси на более высокий уровень, и вспомнила, чем для нее был Минск во время спортивной карьеры. «Я не только выступала, я там жила долгое время на сборах. Не только в Минске, но и еще в нескольких городах. Минск — чистый, красивый город. Дороги ухоженные, все так по-европейски. Видно, что президент следит за столицей, за страной, за порядком. Молодец!.. Мне много пишут в инстаграме: „Когда вы к нам приедете в Беларусь? Мы вас так любим, мы вас так ждем“. Я тоже очень хочу».

Побывали в Фаниполе, посмотрели на очередные замечательные дома белорусов. Первую часть симпатичных фанипольских коттеджей, построенных в южной коттеджной части города, мы уже показывали , сейчас любуемся домами , построенными в северной, более «старой» части.

Помните 5-летнего Рахима Кураева из села Дуба-Юрт? Об этом «чеченском Шварценеггере» в последнее время много говорят: ребенок отжался 4105 раз без перерыва за два часа 25 минут, и за это Рамзан Кадыров подарил мальчику Mercedes (он, кстати, вообще любит делать подарки ). А мы вот здесь рассказываем про детей-рекордсменов из разных точек планеты, которые поражают своими физическими способностями.

А если у вас пока нет ни замечательного дома, ни крутого Mercedes, то самое время задуматься о банковском кредите — но вначале почитайте вот эту нашу статью . Расскажем, сколько может одолжить банк, какой кредит в Беларуси сейчас самый большой и сколько вы должны зарабатывать, чтобы его получить.

Все новости пятницы, 16 ноября

Кстати. Знаете, какой год был худшим в истории человечества? Нет, это не времена инквизиции, «испанского гриппа» или разрушительных войн. Один конкретный год нашей эры начал целую череду бедствий ! Что уж поделаешь, главное — чтобы дальше было лучше. Хороших выходных, трудоголики !

Ваша редакция

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