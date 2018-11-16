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Изменения по алиментам, наша Колыма, батюшка-блогер и худший год - интересное за пятницу
17.11.2018 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
В ночь с субботы на воскресенье вы сможете увидеть звездопад.
Давайте вернемся к тому, что волновало страну вчера. У нас, если вы не знаете, предлагают внести изменения в Кодекс о браке и семье. Большинство нововведений, конечно, носят формальный характер, но есть и интересные — и они касаются порядка взыскания алиментов. В законопроекте принципиально меняется порядок определения задолженности по алиментам для безработного родителя. Нововведения предполагают не привязывать эту сумму к зарплате на прошлой работе, а рассчитывать исходя из бюджета прожиточного минимума.
Подготовка соглашения о взаимном признании виз с Беларусью российской стороной завершена — и это, конечно, важно для стран с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики.
Вчера Лукашенко провел
А депутат Сейма Литвы уверен, что вопрос Белорусской АЭС отравляет весь политический двусторонний диалог между странами, — и по нему
Что-то минскому «Динамо» опять не везет. Вчера наши хоккеисты завершили домашнюю серию на «Чижовка-Арене»
СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫБРАЛИ ВЧЕРА НАШИ ЧИТАТЕЛИ
В нашем
Знакомьтесь — Александр Кухта, православный священник, 25 лет. Парень окончил семинарию и служит в одной из церквей под Минском, а еще ведет свой блог, который называется «Batushka ответит». Там в смелой манере рассуждает как о делах светских, так и о духовных. Мы съездили к нему в гости, узнали,
Расскажем вам о смерти пациента в белорусской больнице. Что странного, спросите вы: больные люди, увы, действительно иногда умирают — в том числе, и в больницах? Но здесь мужчина неделю ездил из больницы в больницу, жаловался на невыносимые боли, просил помощи врачей — и так квалифицированной и не получил.
А вот, знакомьтесь, — килограмм.
И, извините, мы просто не можем не рассказать вам,
А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Нашли очень классного человека в белорусской системе образования. Да-а-а-а, честно, не удивляйтесь! Знакомьтесь — директор Главного информационно-аналитического центра Минобра Павел Лис.
Поговорили с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Она рассказала, чем сейчас занимается, дала пару советов, как поднять фигурное катание в Беларуси на более высокий уровень, и вспомнила, чем для нее был Минск во время спортивной карьеры. «Я не только выступала, я там жила долгое время на сборах. Не только в Минске, но и еще в нескольких городах. Минск — чистый, красивый город. Дороги ухоженные, все так по-европейски. Видно, что президент следит за столицей, за страной, за порядком. Молодец!.. Мне много пишут в инстаграме: „Когда вы к нам приедете в Беларусь? Мы вас так любим, мы вас так ждем“. Я тоже очень хочу».
Побывали в Фаниполе, посмотрели на очередные замечательные дома белорусов. Первую часть симпатичных фанипольских коттеджей, построенных в южной коттеджной части города, мы уже
Помните 5-летнего Рахима Кураева из села Дуба-Юрт? Об этом «чеченском Шварценеггере» в последнее время много говорят: ребенок отжался 4105 раз без перерыва за два часа 25 минут, и за это
А если у вас пока нет ни замечательного дома, ни крутого Mercedes, то самое время задуматься о банковском кредите — но вначале почитайте
Кстати. Знаете, какой год был худшим в истории человечества? Нет, это не времена инквизиции, «испанского гриппа» или разрушительных войн.
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Доброе утро! В ночь с субботы на воскресенье вы сможете увидеть звездопад. Пик метеорного потока придется на время около 1.30. "Выйдите из дома, лягте на землю и...
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