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Лукашенко: нелегкий сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства

17.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Лукашенко: нелегкий сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением. Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что все достижения агропромышленного комплекса — это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.

«Убежден, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, ученых-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики», — подчеркнул белорусский лидер.

Поздравление Президента работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК Работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Уважаемые труженики села!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.

Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке.

Все достижения агропромышленного комплекса — это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.

Убежден, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, ученых-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики.

В этот праздничный день искренне желаю вам неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев. Здоровья, счастья и достатка вам и вашим семьям.

Александр Лукашенко. 18 ноября 2018 года.-0-

Читать полностью: https://m.belta.by/president/view/lukashenko-nelegkij-selskij-trud-lezhit-v-osnove-zhizni-i-nezavisimosti-gosudarstva-325860-2018/

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного...
 
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