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На каждого белоруса производится 675 кг картофеля и 771 кг молока. Мы в лидерах среди стран СНГ
17.11.2018 09:56 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц. По производству зерна и овощей мы занимаем пятое место. Такие данные ко Дню работников сельского хозяйства
На каждого белоруса в стране производится 675 кг картошки, 771 кг молока и 35 штук яиц.
Зерна производится 842 килограмма на душу населения, а мяса — 127 кг.
Почти 80% сельскохозяйственной продукции производят сельхозорганизации. Фермерские хозяйства производят 2%, а личные подсобные — чуть более 18% сельхозпродукции.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 2016 году Беларусь находилась по объему производства видов сельскохозяйственной продукции (в физическом выражении):
Доля сельскохозяйственного производства в стране составляет около 6 — 7% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в экономике страны.
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Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц. По производству зерна и овощей мы занимаем пятое место.
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