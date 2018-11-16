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Вам нужна психологическая помощь? Звоните!

17.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Вам нужна психологическая помощь? Звоните!Если вы находитесь в тяжёлой жизненной ситуации, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните:
— служба экстренной анонимной психологической помощи: 8-0232-31-51-61;
— республиканская «Детская телефонная линия»: 8-801-100-16-11.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
круглосуточно,
без выходных, перерывов.

 

 
 
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Если вы находитесь в тяжёлой жизненной ситуации, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните: — служба экстренной анонимной...
 
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