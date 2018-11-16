Вам нужна психологическая помощь? Звоните!

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17.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Если вы находитесь в тяжёлой жизненной ситуации, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните:
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Если вы находитесь в тяжёлой жизненной ситуации, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните: — служба экстренной анонимной...
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