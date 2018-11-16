Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются. Милиция разыскивает похитителей туалетной воды

Четыре флакона туалетной воды похитили из магазина в поселке Мачулищи Минского района парень и девушка. Сумма причиненного материального ущерба — 275 рублей. Сотрудники милиции просят оказать помощь в установлении личностей похитителей.





Как сообщает пресс-служба милиции региона , инцидент произошел вечером 14 ноября. В парфюмерный магазин в поселке Мачулищи Минского района зашла молодая парочка. Их внимание привлек стеллаж с туалетными водами. Выбрав время, когда за ними никто не наблюдал, парень схватил сначала два флакона мужской туалетной воды, затем два флакона женской.

Взяв еще несколько недорогих товаров, девушка расплатилась в кассе, после чего пара спокойно покинула магазин.





Заметив пропажу, работники магазина обратились в милицию. Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД, изучив запись с камер видеонаблюдения, установили фрагменты видео, на котором запечатлено хищение.

Большая просьба ко всем, кто может помочь в установлении личностей попавших на видео парня и девушки, связаться с Минским РУВД. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируется. Контактные телефоны: 8−044−758−24−81 (уголовный розыск Минского РУВД), 8−017−504−61−42, 8−017−504−61−40, 8−029−316−32−33, 8−029−568−95−32 (оперативно-дежурная служба Мачулишанского отдела милиции Минского РУВД).



Фото: УВД Минского облисполкома

И еще. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что явка с повинной положительно влияет в дальнейшем на степень ответственности.