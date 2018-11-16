ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются. Милиция разыскивает похитителей туалетной воды

17.11.2018 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Четыре флакона туалетной воды похитили из магазина в поселке Мачулищи Минского района парень и девушка. Сумма причиненного материального ущерба — 275 рублей. Сотрудники милиции просят оказать помощь в установлении личностей похитителей.


Как сообщает пресс-служба милиции региона, инцидент произошел вечером 14 ноября. В парфюмерный магазин в поселке Мачулищи Минского района зашла молодая парочка. Их внимание привлек стеллаж с туалетными водами. Выбрав время, когда за ними никто не наблюдал, парень схватил сначала два флакона мужской туалетной воды, затем два флакона женской.

Взяв еще несколько недорогих товаров, девушка расплатилась в кассе, после чего пара спокойно покинула магазин.


Заметив пропажу, работники магазина обратились в милицию. Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД, изучив запись с камер видеонаблюдения, установили фрагменты видео, на котором запечатлено хищение.

Большая просьба ко всем, кто может помочь в установлении личностей попавших на видео парня и девушки, связаться с Минским РУВД. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируется. Контактные телефоны: 8−044−758−24−81 (уголовный розыск Минского РУВД), 8−017−504−61−42, 8−017−504−61−40, 8−029−316−32−33, 8−029−568−95−32 (оперативно-дежурная служба Мачулишанского отдела милиции Минского РУВД).


Фото: УВД Минского облисполкома

И еще. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что явка с повинной положительно влияет в дальнейшем на степень ответственности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумма причиненного материального ущерба - 275 рублей. Сотрудники милиции просят оказать помощь в установлении личностей похитителей.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Страшно подумать, какая участь ждет голубей". Белорусы извиняются в соцсетях перед памятниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика