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Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются. Милиция разыскивает похитителей туалетной воды
17.11.2018 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Четыре флакона туалетной воды похитили из магазина в поселке Мачулищи Минского района парень и девушка. Сумма причиненного материального ущерба — 275 рублей. Сотрудники милиции просят оказать помощь в установлении личностей похитителей.
Как
Взяв еще несколько недорогих товаров, девушка расплатилась в кассе, после чего пара спокойно покинула магазин.
Заметив пропажу, работники магазина обратились в милицию. Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД, изучив запись с камер видеонаблюдения, установили фрагменты видео, на котором запечатлено хищение.
Большая просьба ко всем, кто может помочь в установлении личностей попавших на видео парня и девушки, связаться с Минским РУВД. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируется. Контактные телефоны: 8−044−758−24−81 (уголовный розыск Минского РУВД), 8−017−504−61−42, 8−017−504−61−40, 8−029−316−32−33, 8−029−568−95−32 (оперативно-дежурная служба Мачулишанского отдела милиции Минского РУВД).
И еще. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что явка с повинной положительно влияет в дальнейшем на степень ответственности.
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Сумма причиненного материального ущерба - 275 рублей. Сотрудники милиции просят оказать помощь в установлении личностей похитителей.
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