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В Гродно мокрый снег, в Кореличах – до -6°С. В регион идут морозы

17.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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В Гродно мокрый снег, в Кореличах – до -6°С. В регион идут морозы

Как сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозы придут не только ночью, но и днем. В некоторых районах температура ночью опустится до -6°С.

В Гродно этой ночью температура упадет до -4°С, по области – до -6°С.  Холоднее всего будет в Волковысском, Кореличском, Зельвенском и Слонимском районах, там ночью ожидается до -6°С.
Днем,  17 ноября, в областном центре градусник не покажет меньше +3°С, а по области – не ниже +4°С.
Ожидается, что 18 ноября на большей части области будут кратковременные осадки: дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.  Средняя температура воздуха ночью  от  -3°С до +2°С, днем от 0°С  до +5°С.
В Гродно мокрый снег, в Кореличах – до -6°С. В регион идут морозы
19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части области кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от  -3°С до +2°С, днем от  -2°С до +3°С.
В Гродно мокрый снег, в Кореличах – до -6°С. В регион идут морозы
Интересный факт
Ноябрь – самый холодный месяц осени, но в истории случалось так, что столбик термометра был значительно выше нормы. В 1978 году среднемесячная температура воздуха составила +4,9°С, хотя норма обычно не превышает 2,5–2,6°С. А вот самый холодный ноябрь – на 6°С ниже климатической нормы, выдался в 1993-м и 1998-м годах.
 
Теги: Гродно
 
 
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