В Могилеве на ярмарке вакансий будут искать работников для текстильной отрасли

Ярмарка вакансий организаций легкой промышленности пройдет в Могилеве 20 ноября, пишут «Могилевские ведомости».

В работе ярмарки примут участие представители предприятий концерна «Беллегпром», работающие на территории города Могилева, а также частных фирм текстильной, трикотажной, швейной, кожевенно-обувной отраслей.

Соискателям расскажут о предлагаемых вакансиях, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях в организациях, порядке обучения востребованным профессиям по направлению службы занятости.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 12.00 по адресу: улица Космонавтов, 17 (в управлении по труду, занятости и соцзащите).