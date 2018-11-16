|
В Могилеве на ярмарке вакансий будут искать работников для текстильной отрасли
17.11.2018 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Ярмарка вакансий организаций легкой промышленности пройдет в Могилеве 20 ноября,
В работе ярмарки
Соискателям расскажут о предлагаемых вакансиях, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях в организациях, порядке обучения востребованным профессиям по направлению службы занятости.
Ярмарка будет работать с 11.00 до 12.00 по адресу: улица Космонавтов, 17 (в управлении по труду, занятости и соцзащите).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ярмарка пройдет 20 ноября. Сотрудников будут искать предприятия "Беллегпрома" и частные компании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)