Парень повязал шарфик на скульптуру городового в Минске. Его провели в отделение милиции

В соцсетях появилось видео, как милиционер пытается задержать мужчину за то, что тот повязал шарфик на скульптуру городового возле здания МВД в столице.

Пользователь Źmicier Zavadski разместил на странице в Facebook видео. Он повязал шарфик на скульптуру городового и отошел. К нему подошел милиционер, попросил предъявить паспорт и пройти с ним.

Парень объяснил, что просто хотел сфотографироваться, «согреть скульптуру».

На вопрос, что же нарушил горожанин, ему ответили, что «вы на скульптуру, которая охраняется, повесили шарф». «Нельзя на него ничего вешать, потому что это памятник», — сказали милиционеры.

Позже молодой человек сообщил, что их (на заднем фоне слышен еще женский голос) завели в отделение, где переписали их данные и провели короткую беседу про то, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД», и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».

Напомним, недавно 16-летний подросток из Минска ударил по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Позже он публично раскаялся , что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».