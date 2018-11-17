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Возле здания УМЧС в Витебске установили макет старинной пожарной машины

18.11.2018 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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На постаменте возле здания областного управления МЧС установили макет пожарного автомобиля ПМЗ-2, который производили в СССР на базе грузовика ЗиС-5.


Макет пожарного автомобиля ПМЗ-2. Фото: МЧС

Автомобиль ПМЗ-2 начали производить на Миасском автозаводе в 1936 году. Он имел бак для 1,5 тонны воды, поэтому мог тушить пожары вдали от источников воды. Сзади крепился центробежный насос Д-20 производительностью 1400 литров в минуту — для подачи воды из водопровода, пожарного водоема и т.п.


На постаменте возле УМЧС изначально стоял настоящий пожарный автомобиль ПМЗ-8, но во второй половине 2000-х годов раритетное авто убрали с улицы, где оно подвергалось воздействию окружающей среды. Машину поставили на ход, и она стала участвовать в выставках ретроавтомобилей.


ПМЗ-8 в Витебске на площади Победы. Фото: Сергей Серебро

Вместо старого авто на постамент поставили пожарную автоцистерну АЦ-40 на базе ЗиЛ-130, но в сентября этого года с улицы убрали и его. Теперь на их месте появился макет ретроавтомобиля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Автомобиль ПМЗ-2 начали производить на Миусском автозаводе в 1936 году. Он имел бак для 1,5 тонны воды, поэтому мог тушить пожары вдали от источников воды.
 
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