Уважаемые работники агропромышленного комплекса Борисовщины, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Результаты работы сельских тружеников и переработчиков не только обеспечивают продовольственную безопасность, но и являются весомым экспортным ресурсом, что во многом определяет успешное социально-экономическое развитие нашей республики.

Вырастить достойный урожай, сохранить его, произвести качественную востребованную продукцию — все эти задачи успешно решаются аграриями благодаря трудолюбию, хозяйскому отношению к земле, внедрению и соблюдению современных технологий по всем направлениям сельхозпроизводства. Целенаправленная работа по развитию и укреплению потенциала сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли будет содействовать экономическому росту Республики Беларусь и повышению благосостояния.

Спасибо вам за нелегкий, но очень благородный труд на нашей щедрой белорусской земле.

От души желаем всем профессиональных успехов, стабильности, хорошей погоды и высоких урожаев, крепкого здоровья, мира, счастья, добра и благополучия.

Т.П. КРАСОВСКАЯ, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

В.М. БАРАННИК, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

А.А. МАРЧЕНКО, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству

Д.В. ЗАБЛОЦКИЙ, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь