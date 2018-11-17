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Уважаемые работники агропромышленного комплекса Борисовщины, ветераны отрасли!

18.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Примите искренние поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Результаты работы сельских тружеников и переработчиков не только обеспечивают продовольственную безопасность, но и являются весомым экспортным ресурсом, что во многом определяет успешное социально-экономическое развитие нашей республики.
Вырастить достойный урожай, сохранить его, произвести качественную востребованную продукцию — все эти задачи успешно решаются аграриями благодаря трудолюбию, хозяйскому отношению к земле, внедрению и соблюдению современных технологий по всем направлениям сельхозпроизводства. Целенаправленная работа по развитию и укреплению потенциала сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли будет содействовать экономическому росту Республики Беларусь и повышению благосостояния.
Спасибо вам за нелегкий, но очень благородный труд на нашей щедрой белорусской земле.
От души желаем всем профессиональных успехов, стабильности, хорошей погоды и высоких урожаев, крепкого здоровья, мира, счастья, добра и благополучия.
Т.П. КРАСОВСКАЯ, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
В.М. БАРАННИК, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
А.А. МАРЧЕНКО, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству
Д.В. ЗАБЛОЦКИЙ, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

 
 
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Примите искренние поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
 
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