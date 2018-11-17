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Уважаемые работники и ветераны УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»!

18.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Мы признательны всем работникам сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, чьими успехами гордится наше предприятие, ветеранам труда, передающим свои знания и опыт молодому поколению, пенсионерам, которые продолжают трудиться.
Огромное спасибо вам за добросовестный труд и настойчивость в достижении поставленных целей. Уверены, что и в дальнейшем вы будете приумножать достигнутое и работать с полной отдачей.
Желаем вам крепкого здоровья, ярких, радостных дней в жизни, мира и благополучия в ваших семьях. Пусть никогда не покинут вас оптимизм, уверенность в своих силах и возможностях!
Администрация, профсоюзный комитет УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопродукт»

 
 
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Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
 
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Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности!
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