Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Достижения агропромышленного комплекса Борисовщины – это итог повседневной напряженной работы тружеников сельской нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций.
Поистине неоценима работа тех людей, кто выращивает хлеб, производит молоко и мясо, перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, обеспечивая продовольственную безопасность, благополучие наших граждан.
Уважаемые ветераны!
Благодарим вас за многолетний труд, преданность своему делу, ответственность и самоотверженность в работе.
Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достатка, удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов в вашем благородном труде на благо Борисовщины!
Борисовский районный исполнительный комитет
Борисовский районный Совет депутатов