Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Достижения агропромышленного комплекса Борисовщины – это итог повседневной напряженной работы тружеников сельской нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций.

Поистине неоценима работа тех людей, кто выращивает хлеб, производит молоко и мясо, перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, обеспечивая продовольственную безопасность, благополучие наших граждан.

Уважаемые ветераны!

Благодарим вас за многолетний труд, преданность своему делу, ответственность и самоотверженность в работе.

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достатка, удачи во всех начинаниях, дальнейших успехов в вашем благородном труде на благо Борисовщины!

Борисовский районный исполнительный комитет

Борисовский районный Совет депутатов