ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 19 ноября

18.11.2018 10:38 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 19 ноября
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 19 ноября ожидаются снег, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а днем местами ожидаются осадки - мокрый снег и снег. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер ожидается северный и северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до 2 градусов тепла, теплее станет в середине дня - от 1 градуса ниже нуля до плюс 4.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 19 ноября ожидаются снег, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ставка – на внедрение прогрессивных технологий и повышение эффективности используемых земель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика