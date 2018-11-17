Более 650 фур ожидают выезда на границе с Литвой

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 650 большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 в пункте пропуска "Котловка" выезда ожидают более 20 фур, в "Каменном Логе" - более 370, в "Беняконях" - более 90, в "Привалке" - более 180. При этом въезда в Беларусь в "Беняконях" ожидают 70 грузовиков.

На границе с Латвией в очередях стоят более 110 большегрузов: 60 в "Урбанах" и 50 в "Григоровщине". Выезда в Польшу ожидают более 180 грузовых автомобилей, в "Брузгах" - свыше 80, больше 60 - в "Берестовице", в "Козловичах - больше 40. Въезда в Беларусь в "Брузгах" ожидают свыше 130 фур, около 90 - в "Берестовице" и 30 в "Козловичах".

Ранее Госпогранкомитет сообщал о том, что до первой половины декабря из-за проводимых работ может быть затруднено пересечение границы через польские пункты пропуска "Кузница" (с белорусской стороны - "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"). Работы в "Кузнице" должны закончиться 17 декабря, в "Бобровниках" - 14-го.

В Госпогранкомитете просят учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок. Сведения же об очередях перед пунктами пропуска можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-