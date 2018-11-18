"Уличная демократия" в политике, страсти вокруг городового и угон самолета - все за выходные

Доброе утро!

Выспались? Если спите долго, но все равно не высыпаетесь, — вот здесь расскажем, в чем может быть причина . Может, вас мучает зависть к тем, кому прямо сейчас предлагают зарплату в 10 тысяч рублей ? Ну и, конечно, холод, серость и вот это вот все… Эх, в Марокко бы сейчас ! Синоптики, правда, говорят, что климатическая зима в Беларуси еще не началась. Ну, выпал снежок, ну, чуть-чуть подморозило ночами — что тут такого-то? Во второй половине ноября еще похолодает, будет мокрый снег и дождь. А что нас ждет в новогоднюю ночь ?





ТАК, ЧТО ВАЖНОГО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ В ПРОШЕДШИЙ УИКЕНД?

Все выходные обсуждали ОДКБ, Армению, Азербайджан… Вкратце: 12 ноября на встрече с послом Азербайджана президент Беларуси рассказал Латифу Гандилову, как прошла встреча Совета ОДКБ в Астане и как обсуждался вопрос назначения нового генсека организации. МИД Армении заявил , что считает «некорректным» высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Армении и тот факт, что руководитель государства — члена ОДКБ представил подробности закрытого обсуждения послу государства, не являющегося членом ОДКБ. В выходные Никол Пашинян сообщил , что намерен потребовать объяснений от белорусского президента: «Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг». «Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет», — ответил белорусский МИД.

Назначенный на прошлой неделе посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, чем займется в первую очередь . Его, как и многих других, «с учетом обстоятельств» очень волнует нефтегазовый вопрос. «Пока продвижение по нефтегазовым переговорам не очень большое. Придется подключаться».

Эксперты Международного валютного фонда завершили очередную плановую миссию в Беларуси и констатировали: в основе многих проблем экономики лежит неэффективность государственных предприятий, необходимы более решительные реформы. Вот что еще советуют , чтобы мы жили лучше.

Снова подорожало топливо . Снова — на копейку. Уже в 24 раз в этом году, но «Белнефтехиму» все равно все мало . Во Франции, например, в выходные прошла манифестация «желтых жилетов» : автомобилисты, недовольные ростом цен на топливо, блокировали дороги по всей стране, в акции приняло участие около 124 тысяч человек, премьер-министр отреагировал сочувствием (но не более того).





Помните, президент на днях поручил увеличить использование электроэнергии в Беларуси после ввода АЭС? И правительство уже вроде бы знает, куда ее применить .

А говорите, не бульбаши… Мы снова лидируем среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля (а еще мяса, молока и яиц). Только бульбы производим по 675 кг на человека, мяса — 127! Что ж оно тогда так дорожает, недоумевают чиновники (за год цены на мясо выросли в среднем на 8,7% при инфляции в 5,5%!) — и уже даже поручили сдерживать рост цен на мясную продукцию . С молоком-то в прошлом году получилось!

А груш-то у нас, оказывается, сколько! (На самом деле нет). Европейские производители оценили масштабы грушевой «санкционки» через Беларусь и Литву — и мы все взялись за головы. По предварительным оценкам, каждый год они отправляли в Россию через Беларусь и Литву около 70 тыс. т фруктов общей стоимостью около 56 млн евро! Как это все проворачивалось — расскажем здесь . А Москва-то давно что-то подозревала…

Что у нас в спорте? Знаете, пришла пора радоваться за наших! В субботу белорусские баскетболистки разгромили Эстонию в квалификации Евробаскета-2019, в воскресенье наша сборная по футболу обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций. Это, знаете ли важный шаг для попадания на Евро-2020!

В Калифорнии продолжаются страшные лесные пожары. Более 70 человек погибло , более тысячи — пропало без вести. Ужас, конечно, уже 11 дней они там борются с огнем…

В выходные в Москве умер певец Евгений Осин . Да-да, тот самый, который пел «Плачет девушка в автомате»… RIP. А утром в понедельник мы узнали, что не стало и известного белорусского футбольного тренера — в 48 лет ушел Владимир Журавель . Очень жаль.

СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Скульптура городового около МВД в Минске — «наше все» прошедшей недели. Помните, недавно 16-летний подросток ударил ее по «лицу» — а потом публично раскаялся , что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции»? Белорусы отреагировали в соцсетях — и стали извиняться перед всеми возможными и невозможными памятниками . Даже перед памятником здравому смыслу — за то, что его до сих пор не поставили. А в субботу парень повязал шарфик на ту же скульптуру городового — и попал в отделение милиции. Он объяснил, что просто хотел сфотографироваться, «согреть скульптуру», а милиционеры сказали: «Нельзя на него ничего вешать, потому что это памятник».





Давайте о хорошем. Знали ли вы, например, что наша строительная «Доске позора» действительно помогает сделать окружающую нас действительность хоть чуточку, но краше? Кому-то вон новую лавку поставили, а кто-то еще только ждет изменений . Но мы верим, что все дождутся — да, ЖКХ? Главное, быть настойчивым и не сдаваться: тогда тебе и лавка у подъезда «светит», и 343 миллиона долларов .

Есть, правда, в нашей стране поселок, где и с дорожками все хорошо, и с лавками, и вообще со всей инфраструктурой. Да-да, конечно, Дрозды! Раньше любимым занятием белорусской независимой прессы были изучение рынка недвижимости там: кто что продает, кто что и почем сдает… Каждые год-два обнаруживалось: семья какого-то экс-чиновника хочет заработать на элитной недвижимости или избавиться от нее. А теперь что? Со специализированных сайтов исчезли почти все предложения дроздовских коттеджей, которые хоть как-то намекали на личность хозяина! Почему — расскажем здесь .

И не пропустите очень интересную историю 35-летней давности: тогда, 17 ноября 1983 года, в Тбилиси две семьи праздновали свадьбу детей — Тинатин и Геги. Это событие могло остаться только в истории этой семьи, если бы новобрачные с пятью приятелями не угнали на следующий день самолет. Все семеро принадлежали к так называемой золотой молодежи Грузии, имели обеспеченных родителей и вполне могли позволить себе выехать за границу и попросить там убежище. Чего им не хватало и как это было ?

А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните, в далеком 1996 году Александр Лукашенко и тогдашний премьер России Виктор Черномырдин торжественно убрали шлагбаум на границе двух стран? Шлагбаум, правда, был бутафорский, но значения жеста это не умалило. Теперь же этот условный «шлагбаум» собираются снова вернуть (недавно мы писали об этом ) — и вот здесь наш политический обозреватель Юрий Дракохруст объяснит, что это значит и кому это нужно .

Обязательно прочтите историю 85-летней Олимпиады Александровны. Десять лет назад женщина потеряла зрение, и все это время самостоятельно ухаживает за собой. Сейчас она живет одна и общается только с соседкой и социальной работницей. Знаете, как сложен быт, когда ты не видишь ?.. «Я уже привыкла: все щупаю и хожу только босая. Но, бывает, зацеплюсь за ковер, упаду и качаюсь по полу. Дальше своего двора я уже не выхожу. Мне протянули проволоку до туалета — вот весь мой путь».

Знакомьтесь, Сергей — инструктор по вождению, который носит своих учеников на руках . В прямом смысле — это часть его работы. Парень в своей профессии уникален — он единственный мастер в Беларуси, который учит ездить людей с ограниченными возможностями. «Из своей практики я понял: претенденты на водительские права делятся на две категории: кто управлять авто сможет и кому это не дано. Это относится и к здоровым людям, и к инвалидам… На дороге все водители равны, инвалид ты или нет — ПДД для всех одинаковы. И никто никого жалеть и уступать на дороге не будет».

А-а-а-а, смотрите, какая милота! Напоследок вот вам победители Comedy Wildlife Photography Awards — ежегодной премии для фотографов, которые запечатлели самых забавных и неуклюжих животных. Невыносимо прекрасно!





Все новости субботы, 17 ноября

Все новости воскресенья, 18 ноября

Кстати. Сегодня у нас очередная «Экономика на пальцах». Если вы тоже болеете за страну и хотите разбираться в том, что с нами происходит — подключайтесь в 15.25, точно будет интересно ! Хорошей недели, друзья!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY