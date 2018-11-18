В ходе рабочей поездки в Китай обсуждалась идея создания вокруг брестского технопарка более широкой экономической зоны Brest Smart, пишет «Вечерний Брест».

Когда-то территория на площади 120 га, в окружении улиц Московской, Пионерской, Янки Купалы, Сов. Конституции, была центром внедрения инноваций. Продукция, которую здесь производили — от ковров до космической электроники, — прославляла Брест на весь бывший Советский Союз.

Теперь же Стартовой площадкой для «умного» рывка в регионе могла бы стать территория, которую уже окрестили «территорией инноваций». И не только потому, что число резидентов Брестского технопарка за год практически удвоилось (сейчас их уже больше пятидесяти), но и в силу высокой концентрации здесь современных информационных технологий. Продукт, основанный на IT, способен не только приносить существенный доход, что немаловажно, но и генерировать новые идеи. Они, в свою очередь, могут придать динамику целым отраслям. Для Бреста, не перегруженного промышленными гигантами, это еще и дополнительные рабочие места, и налоги, причем без ущерба для окружающей среды, считает директор Брестского научно-технологического парка Дмитрий Макарук. Не так давно он вместе с вице-губернатором Андреем Клецем побывал в КНР. В ходе рабочей поездки обсуждалась в том числе идея создания вокруг технопарка более широкой экономической зоны Brest Smart.

Да, на той самой территории в 120 га, большая часть которой нынче представляет собой убогий заповедник ржавеющего металла. На ней, в случае успешной реализации проекта, смогут разместиться до полутысячи малых и средних предприятий, в основе которых — инновационные наработки. Здесь же предполагается создать образовательный и исследовательский центры с участием Брестского технического университета. Целый кластер высоких технологий. По подсчетам авторов проекта, на все про все потребуется около 1,5 млрд долларов (примерно десятая часть консолидированного бюджета Беларуси). Окупаемость до 15 лет. Но главное — это даст мощный толчок экономическому развитию региона, считают авторы идеи.

Не слишком ли грандиозно для относительно небольшого по населению Бреста?

«В китайской провинции Хубэй, в которой мы побывали, подобная „умная зона“ охватывает более 60 тысяч резидентов. Мы, конечно же, не замахиваемся на такое количество. Но вполне можем использовать этот опыт, с учетом нашей специфики. Тем более что подобные территории успешно функционируют и в небольших странах — Израиле, Сингапуре, ряде европейских государств», — считает Дмитрий Макарук. Главная задача, по его словам, в том, чтобы найти достойного инвестора для стартапа. Переговоры об этом уже ведутся. Судя по всему, велика вероятность появления на горизонте инвестора или инвесторов именно из Поднебесной. Если, конечно, наши китайские друзья всерьез заинтересуются подобным предложением.

Еще одна территория высоких технологий может появиться в районе технического университета, вдоль проспекта Республики, по направлению к реке Мухавец. Здесь ООО «Эполь Софт» (резидент столичного ПВТ) планирует построить офис для своей компании, а также, возможно, жилые дома для сотрудников. Идея одобрена на уровне руководства города.

«Наша компания планирует расширяться. С учетом того, что восток Бреста служит весьма перспективной площадкой для деловой активности и там расположен технический университет, с которым у нас налажены тесные контакты, мы хотели бы перенести в этот район свой основной офис, создать в нем более удобные и комфортные условия для сотрудников, — рассказал директор ООО „Эполь Софт“ Валерий Цилиндь. — Сейчас изучаем проектные предложения, поступившие от белорусских и польских специалистов. Буквально в ближайшие дни, скорее всего, определимся с эскизным проектом. И в следующем году готовы приступить к его реализации».

По словам главного архитектора Бреста Николая Власюка, если проект удастся реализовать, город будет предлагать пустующие площади рядом с будущим офисом IT-компании для строительства бизнес-центра и создания зеленой зоны отдыха.