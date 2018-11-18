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Маленькое начало большой зимы. Погода в Могилеве на неделе
19.11.2018 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится в Могилеве небольшим минусом,
В понедельник, 19 ноября, днем до +3°С, без осадков.
Во вторник днем около нуля, возможен снег.
В среду облачно, но без осадков. Ночью до -4°С, днем — до -2°С.
В четверг и пятницу, 22−23 ноября, облачно, до минус 2 градусов. В последний рабочий день на неделе возможны дождь и гололед.
Хорошей недели, друзья!
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Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится в Могилеве небольшим минусом.
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