Маленькое начало большой зимы. Погода в Могилеве на неделе

Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится в Могилеве небольшим минусом, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 19 ноября, днем до +3°С, без осадков.

Во вторник днем около нуля, возможен снег.

В среду облачно, но без осадков. Ночью до -4°С, днем — до -2°С.

В четверг и пятницу, 22−23 ноября, облачно, до минус 2 градусов. В последний рабочий день на неделе возможны дождь и гололед.

Хорошей недели, друзья!