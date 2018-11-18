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В Витебске в Билево-3 откроется гипермаркет новой торговой сети

19.11.2018 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебск придет новый торговый бренд — в Билево-3 на улице Генерала Ивановского откроется гипермаркет сети «Дионис» (ООО «Ресттрэйд»).

Возле нового гипермаркета появятся две стоянки для автомобилей, примерно на 50 мест каждая. Прямо возле входа размещается и велостоянка.

Ранее магазины сети «Дионис» заработали в Полоцке, Новополоцке, Гомеле и Бресте.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Возле нового гипермаркета - две стоянки для автомобилей, примерно на 50 мест каждая.
 
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