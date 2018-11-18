Регистраторы проверили адреса более половины домов для подготовки к переписи

Регистраторы уточнили адреса более половины строений для подготовки базы переписи населения Беларуси, которая пройдет в 2019 году. Оперативная информация о работе регистраторов размещена на сайте Работа регистраторов во всех регионах идет практически равномерно. В Брестской области проверено 57,1 тыс. строений (55,3%), Витебской - 47,6 тыс. (58,7%), Гомельской - 56,7 тыс. (55,6%), Гродненской - 36,5 тыс. (57,3%), Минской - 58,7 тыс. (57,6%), Могилевской - 47,4 тыс. (56,4%). В столице регистраторы обошли уже 12,4 тыс. строений (53,4%). Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси 1 ноября. До конца этого месяца регистраторы обследуют все строения - как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, - в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями. Такая работа проводится для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней привлечена тысяча человек, задействованы работники жилищно-коммунальных организаций всех областей.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/registratory-proverili-adresa-bolee-poloviny-domov-dlja-podgotovki-k-perepisi-2019-goda-v-belarusi-325533-2018/



