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Получить разрешительную документацию на строительство станет значительно проще

19.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Об этом сообщил начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич. «Субъекты хозяйствования, единожды обратившись в местный исполнительный и распорядительный орган, будут получать полный набор разрешительной документации. Задача исполкома будет заключаться в том, чтобы собрать необходимые документы от всех заинтересованных органов государственного управления, эксплуатирующих организаций и т.д. Перечень административных процедур сокращен с 16-21 в зависимости от объекта до одной. Это основное изменение», – сказал Артем Юшкевич. Субъект хозяйствования будет получать технические требования, технические условия, решение исполкома, акт выбора земельного участка при необходимости. Термин «технические требования» вводится впервые. Это связано с необходимостью получения перечня требований для безопасной эксплуатации здания еще на стадии выдачи разрешительной документации. Для систематизации практики выдачи технических условий устанавливается их однозначное определение: это документ, содержащий информацию о подключении (отключении) здания, сооружения к объектам инженерной инфраструктуры. Также закреплен перечень информации, которая должна содержаться в технических условиях. Такой подход направлен на установление прозрачных условий ведения бизнеса. Постановление предусматривает также, что исполкомы смогут принимать решения о внесении изменений в разрешительную документацию, если это не приведет к нарушению требований нормативных правовых актов. Это позволит оперативно принимать решения в случае изменения условий строительства, производственной необходимости. Изменение технических условий и требований осуществляется также по решению исполкома. Кроме того, новая редакция положения расширяет перечень лиц, которым выдается разрешительная документация. Ранее она выдавалась только заказчику и застройщику. Теперь это могут быть еще и подрядчики при строительстве объектов под ключ, инженеры или инженерные организации при заключении договора на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью. Немаловажным нововведением Артем Юшкевич назвал придание большей значимости коммунальным унитарным предприятиям. "Они функционируют в каждом районе, городе. Эти предприятия были специально созданы для подготовки разрешительной документации. Была такая практика, при которой разрешительную документацию готовили либо КУПы, либо территориальные подразделения архитектуры и строительства. Мы делаем упор на том, что разрешительную документацию делают КУПы, поскольку они могут выработать единые подходы, выдать консолидированную, правильную разрешительную документацию», – пояснил он. Документ был разработан в целях реализации декрета №7 «О развитии предпринимательства».

www.belta.by

 
 
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Получить разрешение на строительство станет проще. Совет Министров постановлением от 31 октября 2018 года №785 утвердил новую редакцию положения о порядке подготовки...
 
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