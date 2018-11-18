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Лучшую концепцию туристического бренда выбирают в Беларуси
19.11.2018 10:42 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму предлагает проголосовать за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси, сообщили БЕЛТА в НАТ.
На сайте НАТ представлено 17 концепций туристического бренда с презентациями. Голосование на сайте продлится до 16 декабря.
Всего на конкурс по выбору концепции поступило 24 работы. После обсуждения в Министерстве спорта и туризма и доработки концепций авторами на голосование вынесено 17 вариантов. Окончательное решение по концепции примет экспертный совет.
Сегодня туристические бренды имеют более чем 140 стран.-0-
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму предлагает проголосовать за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси, сообщили БЕЛТА в НАТ....
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