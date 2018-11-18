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В центре Минска из окна многоэтажки выпала собака корги. Животное погибло
19.11.2018 11:18 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье, 18 ноября, минчанка Арина
Арина рассказывает, что после вызова милиции было огорожено место трагедии. Спустя время появился и хозяин собаки — иностранец.
— С его слов, они открыли окно, чтобы проветрить помещение, а собака сама нечаянно соскочила, пока его знакомая мылась в душе, — рассказывает Арина.
По словам девушки, к месту произошедшего пришли и жильцы дома.
— Пока же никто из присутствовавших не поверил в несчастный случай: уж слишком далеко упала собака.
Получить оперативный комментарий в милиции и Следственном комитете не удалось.
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Очевидцы вызвали милицию на место случившегося.
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