Снег и до -3°С ожидается в Беларуси 20 ноября

Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю