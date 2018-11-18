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Снег и до -3°С ожидается в Беларуси 20 ноября

19.11.2018 11:21 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и до -3°С ожидается в Беларуси 20 ноября
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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