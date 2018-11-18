В Гомеле на центральной площади приступили к установке новогодней елки

На площади Ленина начались подготовительные работы по монтажу главной городской новогодней ели.





Пока конструкция слабо напоминает героиню праздника. Но уже через пару недель она изменится до неузнаваемости, обещают в ЖКХ.





Как и в прежние годы, высота главной гомельской елки составит 32 метра. А вот какими в этом году будут иллюминация и украшения на ней, пока держится в строжайшей тайне.

— Ну должен же быть сюрприз! В первой декаде декабря сами все увидите, — пообещали в ЖКХ.

Ну, а пока напомним, как выглядела гомельская елка-2018. Как думаете, нынешняя будет еще красивее?



