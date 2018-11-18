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В Гомеле на центральной площади приступили к установке новогодней елки
19.11.2018 11:38 — Новости Общества | Tut.by
На площади Ленина начались подготовительные работы по монтажу главной городской новогодней ели.
Пока конструкция слабо напоминает героиню праздника. Но уже через пару недель она изменится до неузнаваемости, обещают в ЖКХ.
Как и в прежние годы, высота главной гомельской елки составит 32 метра. А вот какими в этом году будут иллюминация и украшения на ней, пока держится в строжайшей тайне.
— Ну должен же быть сюрприз! В первой декаде декабря сами все увидите, — пообещали в ЖКХ.
Ну, а пока напомним, как выглядела гомельская елка-2018. Как думаете, нынешняя будет еще красивее?
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Пока конструкция слабо напоминает героиню праздника, но уже через пару недель она изменится до неузнаваемости, обещают в ЖКХ.
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