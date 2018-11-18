Собрать за 10 секунд. Смотрите, как будущий юрист из Бобруйска виртуозно управляется с кубиком Рубика

У 20-летнего бобруйчанина Александра Радомана необычное по нынешним временам увлечение — будущий юрист складывает головоломки на основе легендарного кубика Рубика. Сам кубик, а точнее его модифицированную версию, созданную специально для спидкуберов, Александр может собрать за 10−12 секунд. Говорит, что это не самый блестящий результат среди спортсменов-интеллектуалов, и мечтает побить мировой рекорд австралийца Феликса Земдегса, который собрал кубик Рубика за 4,22 секунды.





— Для этого мне нужно усиленно тренироваться, собирая кубик в среднем по десять тысяч раз в день. И выучить все возможные комбинации, чтобы не тратить время на раздумья, — признается молодой человек. — Вот смотрите, чтобы собрать одну сторону кубика, есть 57 различных способов. Всего таких комбинаций тысячи. Запомнив каждую, можно действовать «на автомате», что очень экономит время.

Свой первый кубик Александр Радоман собрал в десятилетнем возрасте с подачи родителей. Семья летела на отдых, и, чтобы чем-то занять ребенка в дороге, мама предложила Саше головоломку.

— Потом я нашел видео в интернете, стал тренироваться. Сейчас просто не представляю себе жизнь без кубика, он у меня постоянно в руках.

Бобруйский спидкубер очень хорошо помнит то ощущение, когда впервые сложил все стороны головоломки. Говорит, что появилось чувство эйфории и удовлетворения, но тут же возник вопрос: а что дальше? А дальше были первые соревнования и новые «умные» игрушки, тренировки на скорость и сообразительность.

Рано или поздно все спидкуберы решаются поучаствовать в соревнованиях. Свой первый спортивный опыт Саша получил еще в школе, когда принял участие в состязаниях World Cube Association.

— Тогда я увидел, как люди соревнуются в различных дисциплинах. Например, собирают кубик одной рукой или же с закрытыми глазами.

Второй вариант — это высший пилотаж у спидкуберов. Им перед соревнованиями дается 15 секунд, чтобы изучить кубик и запомнить расположение цветных квадратов. Для каждого цвета, говорит Александр, заранее придумывается специальная считалка. Повторяя ее, спортсмены могут легко собрать головоломку.





— То есть, они запоминают расположение квадратов, потом мысленно произносят свои считалки, каждый слог которых приходится на определенное движение, и собирают кубик. Это — чистая математика, ничего более, — убежден Александр.

Сам он такими успехами пока похвастать не может, но говорит, что добился главного: понял, что нет ничего невозможного.

— Сейчас в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает, я могу собрать кубик за 10−12 секунд. Мое среднее время — 16 секунд. Думаю, что побить мировой рекорд, если постоянно тренироваться, вполне возможно. Сегодня для этого даже не надо ездить на соревнования: записываешь видео, выкладываешь в интернет, и через несколько минут о твоем достижении уже знают во всем мире.

Техника сборки кубика оттачивается, по мнению Александра, годами. Очень важно найти те моменты, которые позволяют сократить время на манипуляции. Например, задействовать все пальцы рук или же научиться собирать кубик, держа его в одной позиции и не перехватывая.

Существует несколько методик сборки кубика Рубика. Чаще всего спортсмены начинают с того, что складывают одну сторону, а затем боковые части головоломки. Некоторые сперва собирают в одном из слоев кубика фигуру в виде креста. Примечательно, что в каждом случае все последующие ходы уже известны.

— Я комбинирую сразу несколько вариантов. Когда вижу, что дальше можно сделать так и вот так, использую схемы автоматически.

Сейчас, взяв в руки кубик, Александр может сходу просчитать свои первые 10−15 ходов. Но признается, что еще не достиг того уровня мастерства, когда видишь кубик и знаешь, сколько движений понадобится сделать, чтобы его собрать. «Золотым» эталоном в этом плане считается сборка кубика за 21 ход.

— Но я свои движения никогда не считаю, — признается спидкубер. — Мне интереснее знать, сколько времени нужно.

Коллекция Александра насчитывает более десяти различных головоломок. Это не только кубики, но и пирамиды, которые молодой человек собирает в считанные секунды. Настоящий кубик Рубика со стороной 3 на 3 квадрата, один из которых украшен фирменным логотипом венгерского архитектора, у Александра тоже был.

— Но собирать его очень тяжело, в нем шарниры тугие, плохо проворачиваются. Такой кубик не предназначен для сборки на время.

Дешевые китайские аналоги, которые можно купить в любом сувенирном магазине за несколько рублей, для тренировок спидкуберов тоже не подходят.

— Они не выдерживают скорости, с которой их собирают, и просто рассыпаются в руках.





Хорошие кубики сегодня, по словам Александра, отличаются прекрасной механикой — ничего не заедает. Делают их в Китае либо США, а в Беларуси продают, как правило, через интернет. Стоит такая игрушка недешево — около 80 рублей.

— Это сложно объяснить, но у каждого есть свой кубик. Тот, который берешь в руки и понимаешь: это твое. Я свой кубик нашел.

Раньше у Александра была целая коллекция таких игрушек. Постепенно он ее раздал знакомым, остались только самые интересные экспонаты. Спидкубер указывает на пирамиду и говорит, что собирать ее научился интуитивно, не обращаясь за помощью к интернету.

— Вообще, кубик Рубика — это основа. Если умеешь его собирать, то легко справишься и с пирамидой, и с кубиком 2 на 2. И даже с кубиком 13 на 13, на сборку которого у меня, например, уходит более двух часов.

Молодой человек мечтает о том, что однажды создаст свою головоломку. Но на разработку нужны немалые деньги или хотя бы набор уже готовых головоломок, с которыми можно экспериментировать.

— Иногда совершенно случайно удается придумать что-то уникальное. Недавно я видел головоломку-пентакль, взял в руки и удивился: ну как ее собирают? Для меня это что-то новое, необычное. Но пока не могу себе такую игрушку позволить — она стоит 100 рублей.

Умение просчитывать ходы наперед помогает Александру и в повседневной жизни.

— Человек смотрит на кубик и думает, как же ему переместить, к примеру, красный квадрат в нижний угол. Я знаю, как это сделать и какие шаги нужно предпринять. Так и в жизни: сразу вижу суть проблемы и решаю ее, пока другие переживают из-за того, что с ними происходит.





К вниманию со стороны людей, у которых навыки спидкубера нередко вызывают удивление и восхищение, Александр уже привык. Говорит, что часто берет кубик с собой на прогулки, в университет, в дорогу.

— Для меня это — эстетическое удовольствие, возможность отключиться от внешнего мира. С кубиком в руках очень хорошо думается, — говорит молодой человек. — Но иногда едешь в транспорте, задумавшись, собираешь кубик, а потом поднимаешь глаза и видишь, что люди, глядя на тебя, улыбаются. И вот это по-настоящему здорово, настроение поднимается на весь день!