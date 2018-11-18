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В горецком автопарке №17 заработала мойка для большегрузов
19.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
«Приятель рассказывал, что в автопарке № 17 якобы открыли мойку для большегрузного транспорта. Не могла бы газета дать достоверную информацию: где моют, что и за сколько?» С таким вопросом в редакцию обратился наш давний читатель Алексей Михайлович.
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«Приятель рассказывал, что в автопарке № 17 якобы открыли мойку для большегрузного транспорта. Не могла бы газета дать достоверную информацию: где моют, что и за...
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