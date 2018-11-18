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Таможенники показали, как с высоты выглядят крупные пункты пропуска на границе
19.11.2018 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Таможенный комитет показал, как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси,
По данным пресс-службы Таможенного комитета, в ближайшие восемь недель соответствующие ролики будут публиковать на страницах ведомства в
Пункт пропуска «Берестовица»
Пункт пропуска «Домачево»
Пункт пропуска «Песчатка»
Пункт пропуска «Козловичи»
Пункт пропуска «Брест»
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Таможенный комитет покажет как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси, сообщает сайт ведомства.
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