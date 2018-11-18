ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенники показали, как с высоты выглядят крупные пункты пропуска на границе

19.11.2018 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Таможенный комитет показал, как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси, сообщает сайт ведомства.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Матвеев

По данным пресс-службы Таможенного комитета, в ближайшие восемь недель соответствующие ролики будут публиковать на страницах ведомства в Facebook, Twitter, Instagram, а также на их YouTube-канале. На видео каждый пункт пропуска можно будет рассмотреть с высоты птичьего полета. Сейчас на сайте таможни можно увидеть пункты пропуска «Берестовица», «Домачево», «Песчатка», «Козловичи» и «Брест».

Пункт пропуска «Берестовица»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Домачево»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Песчатка»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Козловичи»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Брест»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможенный комитет покажет как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси, сообщает сайт ведомства.
 
Новости дня
Новости общества
 
Серые полки, красные подголовники, вендинговые автоматы. Какими будут новые плацкартные вагоны РЖД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика