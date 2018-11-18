Таможенники показали, как с высоты выглядят крупные пункты пропуска на границе

Таможенный комитет показал, как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси, сообщает сайт ведомства.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Матвеев

По данным пресс-службы Таможенного комитета, в ближайшие восемь недель соответствующие ролики будут публиковать на страницах ведомства в Facebook , Twitter , Instagram , а также на их YouTube-канале . На видео каждый пункт пропуска можно будет рассмотреть с высоты птичьего полета. Сейчас на сайте таможни можно увидеть пункты пропуска «Берестовица», «Домачево», «Песчатка», «Козловичи» и «Брест».

Пункт пропуска «Берестовица»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Домачево»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Песчатка»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Козловичи»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета

Пункт пропуска «Брест»

Видео: YouTube-канал Таможенного комитета