Серые полки, красные подголовники, вендинговые автоматы. Какими будут новые плацкартные вагоны РЖД

Российская железная дорога показала новые плацкартные вагоны. Они станут альтернативой для старых плацкартных вагонов, которые выходят из эксплуатации. Изображения появились на сайте РИА «Новости» .

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr — РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.

«Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и полностью отгородиться от попутчиков», — отмечает РИА «Новости».

В вагонах появятся вендинговые автоматы, в туалетах — душ, столик для пеленания, сушилки для рук и другие удобства.

По Беларуси следуют многие поезда формирования Российской железной дороги. Билет на один из них (поезд 008Б) от Минска до Москвы обойдется в 147,8 белорусского рубля за место в купе и от 69,9 до 77,2 белорусского рубля за место в плацкартном вагоне.