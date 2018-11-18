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Серые полки, красные подголовники, вендинговые автоматы. Какими будут новые плацкартные вагоны РЖД
19.11.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Российская железная дорога показала новые плацкартные вагоны. Они станут альтернативой для старых плацкартных вагонов, которые выходят из эксплуатации. Изображения появились
«Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и полностью отгородиться от попутчиков», — отмечает РИА «Новости».
В вагонах появятся вендинговые автоматы, в туалетах — душ, столик для пеленания, сушилки для рук и другие удобства.
По Беларуси следуют многие поезда формирования Российской железной дороги. Билет на один из них (поезд 008Б) от Минска до Москвы обойдется в 147,8 белорусского рубля за место в купе и от 69,9 до 77,2 белорусского рубля за место в плацкартном вагоне.
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Новые плацкартные вагоны показала РЖД. Они станут альтернативой для старых плацкартных вагонов, которые выходят из эксплуатации. Изображения появились на сайте...
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