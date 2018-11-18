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"Все годы честной работы перечеркнуты". Топ-менеджеру рогачевской "сгущенки" вынесли приговор

19.11.2018 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня суд Центрального района Гомеля вынес приговор обвиняемым по так называемому делу о пяти процентах — бывшему заместителю директора Рогачевского МКК Ивану Астаповичу и представителю одной из столичных фирм Виталию Моргунову.


Суд признал Ивана Астаповича виновным в коррупции и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.

Виталию Моргунову, который все это время находился под подпиской о невыезде, дали 4 года «домашней химии».

Перед оглашением приговора обвиняемые выступили с последним словом. Моргунов — еще на прошлом судебном заседании. Астаповичу же дали такую возможность сегодня.

Свою речь он заранее записал на бумаге, однако так и не воспользовался заготовкой. Бывший замдиректора просил прощения у семьи и руководства области за то, что не оправдал возложенных на него надежд.

— Я признаю свою вину в том, что поддался искушению. Я не имел права. Но и инициатором я не был. Те суммы, которые я получил от Моргунова за полтора года, я попросил своих родных, чтобы они их погасили. От этого мне еще хуже на душе, потому что за мои деяния теперь рассчитываются они… Сейчас я уже четко понимаю, что все годы моей честной работы перечеркнуты… Хочу также попросить суд после назначения мне наказания в виде дальнейшего заключения дать возможность встретиться с семьей, чтобы их обнять и попрощаться. Здоровье у меня, к сожалению, за эти полгода… чувствую, что сильно сдаю. Также прошу не лишать мою семью, жену того, что было приобретено и построено в нашей без четырех дней как 27-летней совместной жизни.

Напомним, прокурор просил приговорить обвиняемых к 7 и 3 годам лишения свободы соответственно.

Уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ОАО «Рогачевский МКК» Ивана Астаповича и ведущего специалиста минского ООО «Химлюкс» Виталия Моргунова завели в июне. Первый, по версии следствия, брал взятки, второй их давал. Летом их обоих задержал КГБ.

Предприятие «Химлюкс» продавало Рогачевскому МКК моющие средства, но рассчитывался комбинат с частной фирмой несвоевременно. Замдиректора пообещал представителю компании, что предприятие рассчитается, — но за вознаграждение в размере 5% от каждого такого перевода. Моргунов согласился. Правда, с одним условием: с момента просрочки договора должно было проходить не более 20 дней. Если оплата затягивалась, то 5% Астаповичу уже не причитались.

Встреч с передачей денег состоялось около десяти. Всего, по версии следствия, Моргунов передал Астаповичу более 11 тысяч рублей.

Сами обвиняемые вину признали, но с оговоркой. По их словам, суммы взяток были в два раза меньше.

Также в деле Астаповича фигурирует взятка от представителя еще одной столичной фирмы — в размере 1500 долларов, якобы за помощь с участием в закупках жести для нужд МКК. Однако по этому эпизоду бывший топ-менеджер все отрицает.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня суд Центрального района Гомеля вынес приговор обвиняемым по так называемому "делу о пяти процентах".
 
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