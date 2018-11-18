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Ряд нарушений пожарной безопасности выявлено при мониторинге магазина «Крупеня-2» и склада пинского филиала ОДО «Ракан-Крупяной Дом»

19.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Ряд нарушений пожарной безопасности выявлено при мониторинге магазина «Крупеня-2» и склада пинского филиала ОДО «Ракан-Крупяной Дом»Об итогах мониторинга магазина ОДО «Ракан-Крупяной Дом» корреспонденту pinsknews.by рассказал Инспектор надзора и профилактики Пинского ГРОЧС Дмитрий  Наривончик.

— В соответствии с решением о проведении мониторинга №170 от 12.11.2018 г. по состоянию на 16.11.2018 проведен мониторинг магазина ОДО «Ракан-Крупяной Дом» филиал в г. Пинске, расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Красноармейская, 18к.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; Правил пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 года №3, а именно:

Магазин «Крупеня-2» (мини-рынок «Берёзки» по адресу г. Пинск, ул. Рокоссовского, 23а)

  • требуется переработка приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (в качестве нормативного документа указано  ППБ 1.04 – 2002, количество магазинов и ФИО ответственных не соответствуют действительности); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.4;
  • лицо, ответственное за проведение инструктажей не прошло подготовку по программе ПТМ; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.2;
  • на объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с «Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017. (инструкция о мерах ПБ не соответствует требованиям (разработана на основе ППБ 1.04 – 2002)). Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 8;
  • инструктажи о мерах пожарной безопасности проводятся формально (у работников отсутствуют элементарные знания по вопросам обеспечения пожарной безопасности); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п.3.2;
  • в магазине отсутствует план эвакуации людей при пожаре, разработанный в соответствии с требованиями; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.45; (Справочно: Постановление МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 года №21).
  • — место размещения указателей «ВЫХОД» не совпадает с местом размещения дверных проёмов; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 44;
  • не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода из складского помещения, а также второго выхода из торгового зала изнутри без ключа; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 48;
  • второй эвакуационный выход из торгового зала дополнительно обеспечен решетчатым дверным полотном, которое закрыто на навесной замок (ключи отсутствуют); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 50;
  • допускается загромождение проходов, выходов и дверей на путях эвакуации, уменьшая при этом минимальную эвакуационную ширину; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 50;
  • путь эвакуации из складского помещения загроможден продукцией и вещами; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 50;
  • на наружной стороне дверей складского помещения отсутствуют указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 10.
  • полы в складском помещении заставлены деревянными поддонами, отсутствует возможность доступа для контроля за состоянием продукции; Основание: ППБ Беларуси 01-2014 п.739;
  • в складском помещении отсутствуют схемы размещения материалов и веществ, которые должны отражать места их хранения, а также физико-химические свойства; Основание: ППБ Беларуси 01-2014 п.73;
  • помещение комнаты для приема пищи используется не по функциональному назначению (используется как склад для пустой тары); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.9;
  • светильник в помещении гардероба эксплуатируется без защитного плафона; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.9;
  • проверка углекислотных огнетушителей не производится должным образом в соответствии с паспортом завода изготовителя; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.54;
  • места установки ОТ не обозначены указательными знаками в соответствии с требованиями; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.54;
  • здание магазина  не оборудовано системой пожарной сигнализации. Основание: НПБ 15-2007 п.9.
  • установленные в помещениях АПИ в количестве 5 единиц не поддерживаются в работоспособном состоянии (требуется замена элементов питания). Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1;

Офис, складское помещение и неэксплуатируемые помещения в комплексе по адресу: г. Пинск, ул. Красноармейская, 18к:

  • требуется переработка приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (в качестве нормативного документа указано  ППБ 1.04 – 2002, количество магазинов и ФИО ответственных не соответствуют действительности); Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.4;
  • лицо, ответственное за проведение инструктажей не прошло подготовку по программе ПТМ; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.2;
  • приказом по объекту не назначены лица, ответственные за эксплуатацию АПС; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1;
  • на объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с «Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017. (инструкция о мерах ПБ не соответствует требованиям (разработана на основе ППБ 1.04 – 2002)). Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 8;
  • планы эвакуации людей при пожаре в складе и АБК не соответствуют требованиям; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.45; (Справочно: Постановление МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 года №21).
  • места размещения ОТ не соответствуют планам эвакуации; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1;
  • места размещения огнетушителей, а также ручных пожарных извещателей не обозначены указательными знаками в соответствии с требованиями; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1;
  • в складских помещениях отсутствуют схемы размещения материалов и веществ, которые должны отражать места их хранения, а также физико-химические свойства; Основание: ППБ Беларуси 01-2014 п.73;
  • на наружной стороне дверей складского помещения отсутствуют указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил. 3, п. 10.
  • пожарные краны в неэксплуатируемом помещении разукомплектованы (не присоединены рукава и стволы);
  • проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения не проводится должным образом; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1; (Справочно: Постановление МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 года №34).
  • не проведено испытание наружной пожарной лестницы здания склада; Основание: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, прил.3, п.3.1.

По выявленным нарушениям направлены рекомендации в адрес директора ОДО «Ракан-Крупяной Дом».

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