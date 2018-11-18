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Погода на неделю: преимущественно без осадков и со слабым ветром

19.11.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать периферия скандинавского антициклона, ожидается спокойный предзимний характер погоды — будет преимущественно без осадков, ветер слабый, сохранится повышенный фон атмосферного давления. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 ноября, во вторник, ночью местами по стране пройдут небольшие осадки — в основном снег, мокрый снег. Днем будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3 °С.

В среду, 21 ноября, преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном −3…9 °С, при прояснениях воздух охладится до −10…12 °С, максимальная температура днем составит −3…+3 °С.

В четверг, 22 ноября, — без существенных осадков. Местами по стране ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…9 °С, при прояснениях она понизится до −10…12 °С, максимальная температура днем −3…+2 °С.

23 ноября, в пятницу, — также без существенных осадков. Местами по стране ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…9 °С, при прояснениях −10…13 °С, максимальная температура днем −3…+3 °С.

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На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать периферия скандинавского антициклона, ожидается спокойный предзимний характер погоды.
 
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