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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать периферия скандинавского антициклона. Ожидается спокойный предзимний характер погоды: будет преимущественно без осадков, ветер прогнозируется слабый, сохранится повышенный фон атмосферного давления", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 20 ноября, ночью местами пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), днем будет без существенных осадков. На участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 21 ноября, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит в основном 3-9 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 10-12. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

Без существенных осадков ожидается и в четверг. Местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 10-12. Днем будет от минус 3 до 2 градусов выше нуля.

В пятницу, 23 ноября, будет без существенных осадков. Местами возможны туман, слабый гололед, на некоторых участках дорог - гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-13. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю