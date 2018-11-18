Девушка из Витебска со знакомым дважды собирались убить ее сожителя. Но мужчине оба раза везло

Жителя российского Саратова и молодую витеблянку обвиняют в двойном покушении на убийство сожителя женщины, сообщает Генпрокуратура.

В начале мая этого года 27-летний житель Саратова Д. приехал в Витебск к своей 30-летней знакомой Н. Следствие полагает, что пара собиралась убить М. — сожителя женщины.

До этого они полгода переписывались в интернете и договорились лишить мужчину жизни в Витебске. Женщина отправила знакомому россиянину деньги, чтобы он смог приехать в белорусский город.

Обвиняемая рассказала саратовчанину, когда и где она будет передвигаться по городу со своим сожителем. В ночь на 5 мая обвиняемая Н. и потерпевший М. шли по этому маршруту. Россиянин заранее пришел в назначенное место, взял с собой нож. Но убить мужчину не смог, так как не узнал его в темноте.

На следующий день, после того как сожитель уснул, женщина отправила об этом смс-ку россиянину. Он вскоре приехал к ней домой, зашел в комнату, в которой спал потерпевший. Предполагалось, что орудием убийства станет нож. Однако мужчина проснулся и не просто оказал сопротивление, а смог удержать соперника до приезда милиции.

Россиянин и жительница Витебска находятся под стражей. Их дело скоро рассмотрит областной суд.