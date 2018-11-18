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В Гродно начали устанавливать новогодние елки
19.11.2018 13:05 — Новости Общества | Tut.by
На календаре еще осень, а в Гродно уже начинают установку новогодних елок,
Кроме елок, новогоднее настроение будут создавать и разноцветные арт-объекты. На площади Ленина установят шестиметровые разноцветные шары. Огромная растяжка с тысячами лампочек создаст иллюзию звездного небо, дополнением станут точечные светящиеся скульптуры, которые разместят в разных уголках центральных улиц Гродно.
Уже в декабре десятки елей будут установлены и в микрорайонах города. Также в ближайшие дни новогоднее оформление появится в магазинных витринах. По традиции огни на елках будут зажжены после парада Дедов Морозов, который проходит в середине декабря.
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