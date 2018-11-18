В Гродно начали устанавливать новогодние елки

На календаре еще осень, а в Гродно уже начинают установку новогодних елок, сообщает «Гродно Плюс». По традиции, елочный марафон начинается на площади Советской. Уже в понедельник сюда привезли детали каркаса, в ближайшие два дня он будет полностью собран и начнется его оформление елями. Со среды установка главного новогоднего символа начнется и на площади Ленина.





Кроме елок, новогоднее настроение будут создавать и разноцветные арт-объекты. На площади Ленина установят шестиметровые разноцветные шары. Огромная растяжка с тысячами лампочек создаст иллюзию звездного небо, дополнением станут точечные светящиеся скульптуры, которые разместят в разных уголках центральных улиц Гродно.

Уже в декабре десятки елей будут установлены и в микрорайонах города. Также в ближайшие дни новогоднее оформление появится в магазинных витринах. По традиции огни на елках будут зажжены после парада Дедов Морозов, который проходит в середине декабря.

В полной мере ощутить приход зимы позволяет и погода. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют устойчивые минусовые температуры по ночам, днем же столбик термометра будут держаться в пределах +1−1. Во вторник областной центр встретит и первый снег.