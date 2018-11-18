За два дня собрали деньги на 100 тонн камней. Как белорусы помогают реконструировать Кревский замок

Белорусы за два дня собрали деньги на 100 тонн камней для Кревского замка. Об этом сообщил на своей странице на Facebook журналист и краевед Глеб Лободенко.

«Сябры! Дакладаю вам з Крэва. За два дні мы з вамі сабралі грошы на 100 тон камянёў для Крэўскага замка!» — Глеб Лободенко рассказал, что 16 ноября первые шесть тонн камней доставили на место. После того, как их помоют, камни будут вставлены в замковые стены.

Около двух недель назад мы рассказывали про необычный призыв : для восстановления Кревского замка не хватает камней.

Теперь Глеб Лободенко сообщает, что собранного на этот момент количества камней должно хватить, чтобы стоители закончили запланированную на этот год западную стену.



Первый самосвал для Крева с камнями, купленными на деньги, собранные неравнодушными

«На будучы год вылучанае дзяржаўнае фінансаванне, куды закладзеныя і камяні. Але будзем трымаць руку на пульсе — і ў выпадку неабходнасці мабілізуемся зноў. Каб аднавіць усе замкавыя сцены, трэба не адна сотня тон. Таму, дапускаю, што нам яшчэ давядзецца падключыцца, — пишет Лободенко. — Увогуле, гэта неверагодная моц грамадзянскай супольнасці: учора вы ахвяравалі грошы, а ўжо сёння камяні прывезлі на замак і праца пайшла далей! Дзякуй усім!».

Многие привозили камни к замку и самостоятельно.



Камни для Кревского замка. Фото пользовательницы Facebook Светы Колос

У стен Кревского замка проводят консервацию с элементами реставрации . Памятник архитектуры был разрушен еще во время Первой мировой войны и был в руинах сто из восьмисот лет существования.

После этапа консервации начнется реставрация. По возможности восстановят части боевых галерей . Камни, которые с момента разрушения замка лежали у его подножия, используют, чтобы нарастить толщину стен.