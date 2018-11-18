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За два дня собрали деньги на 100 тонн камней. Как белорусы помогают реконструировать Кревский замок
19.11.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Белорусы за два дня собрали деньги на 100 тонн камней для Кревского замка. Об этом
«Сябры! Дакладаю вам з Крэва. За два дні мы з вамі сабралі грошы на 100 тон камянёў для Крэўскага замка!» — Глеб Лободенко рассказал, что 16 ноября первые шесть тонн камней доставили на место. После того, как их помоют, камни будут вставлены в замковые стены.
Около двух недель назад мы рассказывали про
Теперь Глеб Лободенко сообщает, что собранного на этот момент количества камней должно хватить, чтобы стоители закончили запланированную на этот год западную стену.
«На будучы год вылучанае дзяржаўнае фінансаванне, куды закладзеныя і камяні. Але будзем трымаць руку на пульсе — і ў выпадку неабходнасці мабілізуемся зноў. Каб аднавіць усе замкавыя сцены, трэба не адна сотня тон. Таму, дапускаю, што нам яшчэ давядзецца падключыцца, — пишет Лободенко. — Увогуле, гэта неверагодная моц грамадзянскай супольнасці: учора вы ахвяравалі грошы, а ўжо сёння камяні прывезлі на замак і праца пайшла далей! Дзякуй усім!».
Многие привозили камни к замку и самостоятельно.
У стен Кревского замка проводят
После этапа консервации начнется реставрация. По возможности
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Белорусы за два дня собрали деньги на 100 тонн камней для Кревского замка. Об этом сообщил на своей странице на Facebook журналист и краевед Глеб Лободенко.
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