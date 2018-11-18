Грабителю банка в Могилеве дали 15 лет усиленного режима

В Могилеве вынесли приговор россиянину Павлу Тимофееву, который ровно год назад ограбил отделение Беларусбанка . Его признали виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и захвате группы заложников из корыстных побуждений и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.



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Он должен будет компенсировать потерпевшим заложникам моральный вред — по 5 тыс. рублей каждой из семерых женщин.

Пистолет грабителя, который оказался не боевым, уничтожат.





Суд над Павлом Тимофеевым официально начался 14 июня, но фактически — 27 сентября. Обвиняемого не доставили на первое заседание по состоянию здоровья — из-за осложнения после милицейской пули. Суд принял решение отложить слушание до выздоровления обвиняемого.

На заседание 27 сентября Тимофеев шел по коридору на костылях — медленно и, очевидно, тяжело. Потерпевшие в коридоре между собой ему сочувствовали, в зале суда позже заявили иски на 5 тыс. рублей каждый.

Тимофеев ходатайствовал приостановить рассмотрение дела до полного его выздоровления. Пояснял, что бедренная кость срослась неправильно, из-за чего левая нога короче правой на 4 см, и потому он постоянно терпит боль. Мужчина, по его словам, с трудом сидит, а если долго стоит, теряет сознание. Тимофеев просил перенести слушание, чтобы ему сначала сделали операцию по реконструкции кости. Обвиняемый опасался, что после приговора операцию ему не сделают. Суд ходатайство отклонил.





Что произошло

В отделение Беларусбанка недалеко от купленной родителями квартиры Павел ворвался в маске и с пистолетом 20 ноября 2017 года. Оружие, как потом выяснит экспертиза, было не боевым . Это был сигнальный пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, который стрелял небоевыми патронами.

Когда грабитель зашел в банк и, угрожая пистолетом, потребовал деньги, сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Но деньги ему отдала. Правда, нападавший оказался заблокированным в банке сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.

По требованию россиянина ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине был первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Он отъехал на авто от отделения банка вместе с нападавшим, пытавшимся скрыться от силовиков. Однако те начали спецоперацию по его задержанию. Нападавший начал убегать, отстреливался, но его ранили и задержали.

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После задержания мужчина не называл своих данных, а только просил: «Убейте меня. Не хочу сидеть в тюрьме», — рассказывали в УВД. Подозреваемый не давал признательных показаний.