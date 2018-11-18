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В Бресте начали устанавливать новогодние елки
19.11.2018 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Брест начали украшать к Новому году,
На брестской набережной с утра 19 ноября работали сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Они вешали на деревья большие светящиеся шары. Только сегодня их появилось 22. Всего будет около 70, рассказали рабочие ДЭПа.
Еще перед выходными на набережной начали устанавливать новогоднюю елку. Каркас высотой больше 12 м уже занял свое место. Елка здесь в этом году будет такая же, как и в прошлом, — сборная из натуральных ветвей.
Начали устанавливать новогоднюю ель и на центральной площади города.
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На брестской набережной с утра 19 ноября работали сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия.
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