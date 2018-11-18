В Бресте начали устанавливать новогодние елки

Брест начали украшать к Новому году, сообщает «Брестская газета».





На брестской набережной с утра 19 ноября работали сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Они вешали на деревья большие светящиеся шары. Только сегодня их появилось 22. Всего будет около 70, рассказали рабочие ДЭПа.





Еще перед выходными на набережной начали устанавливать новогоднюю елку. Каркас высотой больше 12 м уже занял свое место. Елка здесь в этом году будет такая же, как и в прошлом, — сборная из натуральных ветвей.

Начали устанавливать новогоднюю ель и на центральной площади города.



