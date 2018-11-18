Скоро Новый год. Почем Дед Мороз для ребенка на дом в Гродно?

Сайт Гродно 015.BY проанализировал рынок новогодних услуг в Гродно и выяснил, сколько стоит заказать домой Деда Мороза со Снегурочкой и что вам предложат артисты за эти деньги.



Фото носит иллюстративный характер. Игорь Ремзик, TUT.BY

Экспресс-поздравление за 10 минут накануне Нового года с подарком от Деда Мороза и Снегурочки будет стоить от 30 до 40 рублей. В некоторых агентствах можно найти и получасовую стандартную программу за 30−45 рублей. А если вы готовы оплатить настоящее шоу с мыльными пузырями, жидким азотом, фотосессией, стихами, конкурсами и хороводами, приготовьте порядка 60 рублей. В качестве бонуса Деды Морозы возьмут с вашего ребенка обещание хорошо себя вести.

Есть вы хотите заказать профессиональных актеров театра в образах, учтите, что такое удовольствие будет стоить не 30, а 50 рублей за классическую программу. Разница лишь в том, кто будет исполнять главные роли: профессиональные актеры или более бюджетные обычные ведущие.

Заказать главных новогодних героев можно не только на дом. Почти каждая студия праздника в Гродно предлагает костюмированных новогодних актеров и в офисы, в основном в вечернее время и дороже — около 100 рублей за услугу.

Агентства принимают заказы с 1 декабря.