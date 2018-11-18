ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нужны ли вам родители, дети? Эксперт об изменениях в Кодексе о браке и семье

19.11.2018 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Здравомыслящий взрослый согласится: нет ничего более непостоянного, чем желания ребенка. У малышей желания меняются просто стремительно, непостоянством грешат также и дети предподросткового и подросткового возраста. Вот уж, кажется, такое внятное, такое обдуманное желание 12−13-летнее дитя заявило, а сядешь рядом, потолкуешь, объяснишь, глядишь, дитя и передумало…


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание.

E-mail автора nastapos@mail.ru.

Проектом изменений Кодекса о браке и семье, среди прочего, предусмотрено, что «для восстановления в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие». Порассуждаем, к каким последствиям может привести данное изменение.

Вообще-то желания — явления крайне подвижные и у детей, и у взрослых. Но если взрослые, под гнетом своей взрослой же дееспособности как-то отдают себе отчет, выражая желания или ими руководствуясь, то у детей в силу психологической незрелости желания могут меняться в одну единицу времени на прямо противоположные.

Именно поэтому практикующие юристы, педагоги и психологи, участвующие в судебных заседаниях по самым разным аспектам детской жизни знают: самое сложное — понять, чего на самом деле хочет ребенок.

14-летняя Лариса прямо на заседании областного суда по ее международному усыновлению, в присутствии итальянской семьи, в которой она вот уже 7 лет кряду проводила все летне-зимне-осенне-весенние каникулы, на вопрос судьи «хочешь ли ты быть удочерена этими людьми и уехать в Италию?» со всей однозначностью и прямотой заявила: «Не-а. Не хачу. Хачу жыць у роднай краiне — сiнявокай Беларусi».

В заседании был объявлен перерыв. После перерыва судья огласила несколько письменных согласий девочки на международное усыновление, которые имелись в деле. Директор школы-интерната, государственный опекун Ларисы, предъявил несколько ее письменных заявлений с просьбой «поскорее уехать к итальянской семье, которая за многие годы уже стала родной».

Судья вновь объявила в заседании перерыв, на этот раз — на несколько дней. Присутствующие на суде специалисты разных учреждений и служб выдвигали версии одна круче другой: и что на Ларису кем-то оказывалось давление, из-за чего она периодически писала свои согласия на усыновление; и что перед самым судом давление на девочку прекратилось, в силу чего она и высказала истинное (отрицательное) отношение к возможности усыновления.

Кто-то предположил, что резкая смена желания Ларисы может объясняться подростковой влюбленностью: вдруг девочка передумала уезжать в Италию, чтобы доказать мальчику силу и искренность своих чувств?

Чтобы не ударить в грязь лицом на международной арене и выглядеть респектабельно в глазах итальянской стороны, была создана специальная комиссия, которая попыталась выяснить, что стало причиной изменения отношения девочки к вопросу усыновления. Письменные согласия и заявления ребенка даже были направлены на графологическую экспертизу: подозревали подделку документов, а может принуждение ребенка…

Специальная комиссия ничего такого, что могло бы внятно объяснить изменение желания девочки, не нашла.

Беседы с Ларисой в суде, в кулуарах, в интернате также не поспособствовали поиску ответа на вопрос о причинах столь диаметральной перемены.

Суд принял решение отказать итальянской семье в усыновлении Ларисы в связи с отсутствием согласия на усыновление ребенка, достигшего 10-летнего возраста.

По словам директора школы-интерната спустя месяц Лариса стала интересоваться, когда же ее удочерят и она уедет к итальянской семье. Девочка говорила, что снова передумала и на этот раз уж точно хочет ехать…

Аналогичные случаи происходили с 12-, 16-летними девочками и 15-летним мальчишкой, воспитанниками разных школ-интернатов. Скажете, дети, опаленные сиротством, не показатель определенности чувств, мнений и желаний в силу психотравмирующего опыта, отсутствия прочных отношений со взрослыми и базового доверия к миру?

Думаете, их домашние сверстники отличаются постоянством и однозначностью взглядов на жизненно важные события и перспективы? Отнюдь. Многомесячные судебные процессы «по детству» тому подтверждение: будь то «раздел» ребенка родителями после расторжения брака; спор об участии в его воспитании и ряд других дел, решения по которым затрагивают важнейшие стороны жизни детей.

О сложностях выяснения мнения детей, способах манипуляции детским сознанием посулами, подкупом, угрозами, шантажом и другими инструментами воздействия на психику впору писать методические рекомендации для тех, кто принимает решения в интересах детей. Правда в том, что нет усредненного ребенка, «ребенка вообще», который по достижении 10 лет вдруг стал все понимать и четко выражать свои мысли, как и нет стандарта развития, общего для всех детей.

Как не силюсь — не понимаю: а почему, собственно, 10-летний возрастной рубеж определен законодателем как стартовый для принятия решений по детям «с их согласия»? Согласие истребуется у десятилетних мальчишек и девчонок не только по вопросу усыновления и ряда его юридических последствий: согласие 10-летнего является необходимым условием для передачи его на воспитание опекуну, в приемную семью, детский дом семейного типа, на патронатное воспитание. Если суд решает вопрос об определении места жительства ребенка при раздельном проживании его родителей, то в таком случае Кодекс о браке и семье требует учитывать мнение 10-летнего ребенка…

При этом право требовать отмены своего усыновления ребенок получает в 14 лет, именно к этому возрасту привязано право ребенка самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав. Парадокс, не находите: усыновят тебя только с твоего согласия, к примеру, в 10 лет, а право обратиться в суд по вопросу отмены усыновления ты получишь в 14…

Теперь вот еще и восстановление в родительских правах планируется отнести к исключительной компетенции 10-летнего ребенка. Если дитя согласно — ладно, пусть его родители восстанавливаются. А если нет?

Конечно, предположить ход мыслей законодателя достаточно сложно. Но с педагогической точки зрения 10-летний возраст никакой, даже самой маленькой вехой не является, если не считать окончание начальной школы, и то это будет зависеть от времени начала обучения. А потому цепляние за него и наделение ребенка именно в 10 лет правом решать свою судьбу, руководствуясь его согласием при рассмотрении важнейших вопросов, совершенно не логично, не соответствует задачам этого возраста и не соотносится с ведущими периодизациями детского возраста.

Одинаково «продуктивным» будет руководствоваться согласиями 8, 9, 11, 12, 13-летних детей в решении ряда вопросов… А можно и 5-летнего наделить правом выражать согласие на восстановление родителей в правах, на усыновление или на определение к доброй тетеньке под опеку…

Мы, опытные и мудрые взрослые, встречаясь с ситуациями болезненного морального выбора, привыкли говорить: пусть никогда не придется выбирать. Ситуация, когда ребенку придется давать согласие (или отказ) на восстановление своих родителей в правах — из этой же оперы. Это тяжелейший моральный выбор. При любом раскладе (и согласившись на возвращение к родителям, и отказавшись) ребенок никогда не избавится от чувства вины. И теперь вопрос: может быть, не надо ставить ребенка перед таким выбором, может, достаточно просто выслушать его мнение по этому вопросу, проанализировать все за и против и принять решение? Свое, взрослое решение, не переваливая груз ответственности за дальнейшее развитие событий на неокрепшие в полном смысле этого слова детские хрупкие плечики… Или принимающие решения в интересах детей настолько непрофессиональны, что главную роль в заботе о будущем ребенка отводят именно ему?

Прошу не забывать, что еще не изжиты практики, когда лишение родительских прав является инструментом в выяснении отношений между расторгнувшими брак родителями. Как правило, мамы, на иждивении которых остаются дети после длительных судебных баталий, ставят лишением родительских прав «этого» жирную точку в отношениях своих детей с их отцом. Известны случаи, когда вполне социабельные папы — бизнесмены, руководители, военные — оказывались лишенными родительских прав. Кроме трудностей реабилитации отношений со своими детьми, из жизни которых папы полностью удаляются с помощью лишения прав на воспитание, им придется соревноваться с мамой детей за право получить согласие своего ребенка на то, чтобы в этих правах восстановиться. Кто подумал о последствиях жизни в таких условиях для ребенка?


Рисунок Насти, 7 лет

Казус с 10-летним возрастом усиливается самим Кодексом о браке и семье: определяя возрастные границы детей, фиксируются следующие возрастные вехи: рождение (0 лет), малолетство (от рождения до 14 лет); подростковость (от 14 до 18 лет), совершеннолетие (18 лет). Это полностью соответствует положениям Гражданского Кодекса, который увязывает эти возрастные вехи с объемом прав несовершеннолетнего: именно с рождения гражданин получает правоспособность, т.е. обретает основные права; гражданская дееспособность в полном объеме возникает с совершеннолетием, а частичная наступает в 14 лет. Как видим, 10-летний возраст опять «в пролете».

С юридической точки зрения логичнее будет руководствоваться согласиями-несогласиям хотя бы частично дееспособного лица, т.е. 14-летнего подростка и старше: он, если что, наделен Кодексом о браке и семье правом жить отдельно от своих законных представителей, а Гражданский Кодекс дает 14-летнему достаточно широкий объем прав (распоряжаться своими доходами, осуществлять авторские права, вносить денежные средства в банки, совершать мелкие бытовые сделки)… Хотя, как показывает пример 14-летней Ларисы, и этот возраст — не панацея.

В связи с запланированной новацией Кодекса о браке и семье остается еще один вопрос: если решение о лишении родителей прав на воспитание детей принимается без учета их мнений и без их согласия, то отчего же восстановление в этих самых правах завязано на согласии детей от 10 лет и старше? Как из семьи детей забирать — тут мы, ответственные должностные лица, интересами ребенка руководствуемся. А как обратный процесс — так здесь у нас дети, достигшие 10 лет, главные: от их согласия зависит, восстановятся мамка с папкой в правах на воспитание или нет. Такой подход кроме как игрой с ответственностью за ребенка и его будущее не назовешь.

Дети сегодня имеют огромную ценность для взрослых, в том числе для расторгнувших брак родителей, для работников детских интернатных учреждений, приемных семей и домов семейного типа, где за услуги по воспитанию детей взрослые получают заработную плату, для лиц, желающих усыновить детей. И вполне можно предвидеть случаи, когда сознанием ребенка будут манипулировать из-за далеко небескорыстных соображений.

Чтобы избежать спекуляций на детских судьбах, необходимо не только перестать играться 10-летним возрастом детей, но и выработать единообразные подходы в определении понятия «интересы ребенка». Похоже, основные проблемы в решении «детских» вопросов в судах лежат именно в этой плоскости. Пока мы, взрослые, не определим и не будем отстаивать жизненно важные приоритеты в жизни детей, до тех пор ребенку будет интересней расти в статусе социальных сирот, давая зарабатывать на услугах по своему воспитанию педагогам детдомов, школ-интернатов, профессиональных замещающих семей, чем в родной «завязавшей» и исправившейся семье.

Сегодня восстанавливаются в родительских правах 8−9% от общего числа лишенных. Манипулируя мнением детей по вопросу восстановления в родительских правах их пап и мам, этот показатель можно «с успехом» свести к нолю.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здравомыслящий взрослый согласится: нет ничего более непостоянного, чем желания ребенка.
 
Новости дня
Новости общества
 
Скоро Новый год. Почем Дед Мороз для ребенка на дом в Гродно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика