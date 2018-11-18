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Нужны ли вам родители, дети? Эксперт об изменениях в Кодексе о браке и семье
19.11.2018 15:08 — Новости Общества | Tut.by
Здравомыслящий взрослый согласится: нет ничего более непостоянного, чем желания ребенка. У малышей желания меняются просто стремительно, непостоянством грешат также и дети предподросткового и подросткового возраста. Вот уж, кажется, такое внятное, такое обдуманное желание 12−13-летнее дитя заявило, а сядешь рядом, потолкуешь, объяснишь, глядишь, дитя и передумало…
Вообще-то желания — явления крайне подвижные и у детей, и у взрослых. Но если взрослые, под гнетом своей взрослой же дееспособности как-то отдают себе отчет, выражая желания или ими руководствуясь, то у детей в силу психологической незрелости желания могут меняться в одну единицу времени на прямо противоположные.
Именно поэтому практикующие юристы, педагоги и психологи, участвующие в судебных заседаниях по самым разным аспектам детской жизни знают: самое сложное — понять, чего на самом деле хочет ребенок.
Аналогичные случаи происходили с 12-, 16-летними девочками и 15-летним мальчишкой, воспитанниками разных школ-интернатов. Скажете, дети, опаленные сиротством, не показатель определенности чувств, мнений и желаний в силу психотравмирующего опыта, отсутствия прочных отношений со взрослыми и базового доверия к миру?
Думаете, их домашние сверстники отличаются постоянством и однозначностью взглядов на жизненно важные события и перспективы? Отнюдь. Многомесячные судебные процессы «по детству» тому подтверждение: будь то «раздел» ребенка родителями после расторжения брака; спор об участии в его воспитании и ряд других дел, решения по которым затрагивают важнейшие стороны жизни детей.
О сложностях выяснения мнения детей, способах манипуляции детским сознанием посулами, подкупом, угрозами, шантажом и другими инструментами воздействия на психику впору писать методические рекомендации для тех, кто принимает решения в интересах детей. Правда в том, что нет усредненного ребенка, «ребенка вообще», который по достижении 10 лет вдруг стал все понимать и четко выражать свои мысли, как и нет стандарта развития, общего для всех детей.
Как не силюсь — не понимаю: а почему, собственно, 10-летний возрастной рубеж определен законодателем как стартовый для принятия решений по детям «с их согласия»? Согласие истребуется у десятилетних мальчишек и девчонок не только по вопросу усыновления и ряда его юридических последствий: согласие 10-летнего является необходимым условием для передачи его на воспитание опекуну, в приемную семью, детский дом семейного типа, на патронатное воспитание. Если суд решает вопрос об определении места жительства ребенка при раздельном проживании его родителей, то в таком случае Кодекс о браке и семье требует учитывать мнение 10-летнего ребенка…
При этом право требовать отмены своего усыновления ребенок получает в 14 лет, именно к этому возрасту привязано право ребенка самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав. Парадокс, не находите: усыновят тебя только с твоего согласия, к примеру, в 10 лет, а право обратиться в суд по вопросу отмены усыновления ты получишь в 14…
Теперь вот еще и восстановление в родительских правах планируется отнести к исключительной компетенции 10-летнего ребенка. Если дитя согласно — ладно, пусть его родители восстанавливаются. А если нет?
Конечно, предположить ход мыслей законодателя достаточно сложно. Но с педагогической точки зрения 10-летний возраст никакой, даже самой маленькой вехой не является, если не считать окончание начальной школы, и то это будет зависеть от времени начала обучения. А потому цепляние за него и наделение ребенка именно в 10 лет правом решать свою судьбу, руководствуясь его согласием при рассмотрении важнейших вопросов, совершенно не логично, не соответствует задачам этого возраста и не соотносится с ведущими периодизациями детского возраста.
Одинаково «продуктивным» будет руководствоваться согласиями 8, 9, 11, 12, 13-летних детей в решении ряда вопросов… А можно и 5-летнего наделить правом выражать согласие на восстановление родителей в правах, на усыновление или на определение к доброй тетеньке под опеку…
Мы, опытные и мудрые взрослые, встречаясь с ситуациями болезненного морального выбора, привыкли говорить: пусть никогда не придется выбирать. Ситуация, когда ребенку придется давать согласие (или отказ) на восстановление своих родителей в правах — из этой же оперы. Это тяжелейший моральный выбор. При любом раскладе (и согласившись на возвращение к родителям, и отказавшись) ребенок никогда не избавится от чувства вины. И теперь вопрос: может быть, не надо ставить ребенка перед таким выбором, может, достаточно просто выслушать его мнение по этому вопросу, проанализировать все за и против и принять решение? Свое, взрослое решение, не переваливая груз ответственности за дальнейшее развитие событий на неокрепшие в полном смысле этого слова детские хрупкие плечики… Или принимающие решения в интересах детей настолько непрофессиональны, что главную роль в заботе о будущем ребенка отводят именно ему?
Прошу не забывать, что еще не изжиты практики, когда лишение родительских прав является инструментом в выяснении отношений между расторгнувшими брак родителями. Как правило, мамы, на иждивении которых остаются дети после длительных судебных баталий, ставят лишением родительских прав «этого» жирную точку в отношениях своих детей с их отцом. Известны случаи, когда вполне социабельные папы — бизнесмены, руководители, военные — оказывались лишенными родительских прав. Кроме трудностей реабилитации отношений со своими детьми, из жизни которых папы полностью удаляются с помощью лишения прав на воспитание, им придется соревноваться с мамой детей за право получить согласие своего ребенка на то, чтобы в этих правах восстановиться. Кто подумал о последствиях жизни в таких условиях для ребенка?
Казус с 10-летним возрастом усиливается самим Кодексом о браке и семье: определяя возрастные границы детей, фиксируются следующие возрастные вехи: рождение (0 лет), малолетство (от рождения до 14 лет); подростковость (от 14 до 18 лет), совершеннолетие (18 лет). Это полностью соответствует положениям Гражданского Кодекса, который увязывает эти возрастные вехи с объемом прав несовершеннолетнего: именно с рождения гражданин получает правоспособность, т.е. обретает основные права; гражданская дееспособность в полном объеме возникает с совершеннолетием, а частичная наступает в 14 лет. Как видим, 10-летний возраст опять «в пролете».
С юридической точки зрения логичнее будет руководствоваться согласиями-несогласиям хотя бы частично дееспособного лица, т.е. 14-летнего подростка и старше: он, если что, наделен Кодексом о браке и семье правом жить отдельно от своих законных представителей, а Гражданский Кодекс дает 14-летнему достаточно широкий объем прав (распоряжаться своими доходами, осуществлять авторские права, вносить денежные средства в банки, совершать мелкие бытовые сделки)… Хотя, как показывает пример 14-летней Ларисы, и этот возраст — не панацея.
В связи с запланированной новацией Кодекса о браке и семье остается еще один вопрос: если решение о лишении родителей прав на воспитание детей принимается без учета их мнений и без их согласия, то отчего же восстановление в этих самых правах завязано на согласии детей от 10 лет и старше? Как из семьи детей забирать — тут мы, ответственные должностные лица, интересами ребенка руководствуемся. А как обратный процесс — так здесь у нас дети, достигшие 10 лет, главные: от их согласия зависит, восстановятся мамка с папкой в правах на воспитание или нет. Такой подход кроме как игрой с ответственностью за ребенка и его будущее не назовешь.
Дети сегодня имеют огромную ценность для взрослых, в том числе для расторгнувших брак родителей, для работников детских интернатных учреждений, приемных семей и домов семейного типа, где за услуги по воспитанию детей взрослые получают заработную плату, для лиц, желающих усыновить детей. И вполне можно предвидеть случаи, когда сознанием ребенка будут манипулировать из-за далеко небескорыстных соображений.
Чтобы избежать спекуляций на детских судьбах, необходимо не только перестать играться 10-летним возрастом детей, но и выработать единообразные подходы в определении понятия «интересы ребенка». Похоже, основные проблемы в решении «детских» вопросов в судах лежат именно в этой плоскости. Пока мы, взрослые, не определим и не будем отстаивать жизненно важные приоритеты в жизни детей, до тех пор ребенку будет интересней расти в статусе социальных сирот, давая зарабатывать на услугах по своему воспитанию педагогам детдомов, школ-интернатов, профессиональных замещающих семей, чем в родной «завязавшей» и исправившейся семье.
Сегодня восстанавливаются в родительских правах 8−9% от общего числа лишенных. Манипулируя мнением детей по вопросу восстановления в родительских правах их пап и мам, этот показатель можно «с успехом» свести к нолю.
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Здравомыслящий взрослый согласится: нет ничего более непостоянного, чем желания ребенка.
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