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В Минске впервые пройдут масштабные публичные слушания социально ответственных компаний
19.11.2018 15:43 — Новости Общества | Tut.by
В Минске при участии представителей власти, топ-менеджеров белорусского бизнеса, дипмиссий и международных организаций пройдут публичные слушания социально ответственных компаний.
Публичные слушания социально ответственных компаний — это масштабное мероприятие, которое организует местный социальный фонд «Добра» в партнерстве с Программой развития ООН и ОАО «АСБ Беларусбанк». Фонд является офисом сети Глобального договора ООН в Беларуси — крупнейшей в мире инициативы, которая развивает корпоративную устойчивость. Другими словами, способствует тому, чтобы бизнес принимал в расчет не только финансовые показатели, но также социальные и экологические результаты деятельности компании, тем самым содействовал достижению целей устойчивого развития.
21 ноября участники Соглашения соберутся на публичные слушания социально ответственных компаний, чтобы рассказать о своих достижениях в области социальной ответственности, поделиться опытом в неофициальной части, а также услышать официальную позицию о возможностях сотрудничества с государством и международными организациями. Кроме того, на мероприятии участники смогут разработать новые кейсы социальных проектов с финансовой выгодой для своих компаний при поддержке ведущих международных экспертов, которые также присоединятся к слушаниям.
— Бизнес не стоит рассматривать только как «кошелек» для финансирования достижения благих целей. Гораздо важнее, чтобы компании изначально внедряли в свои бизнес-модели элементы устойчивости, то есть в результате своей деятельности не оставляли негативного следа или делали его минимальным из возможных, — объяснил директор местного социального фонда «Добра» Александр Скрабовский. — Кроме того, сейчас мы видим своей задачей организовать эффективную коммуникацию между менеджментом бизнесов, исполнительной и законодательной властью, некоммерческими организациями и медиа для реализации большего количества социальных, общественно полезных и благотворительных проектов в Беларуси.
Свое участие в публичных слушаниях уже подтвердили представители исполнительной и законодательной власти, международных организаций, посольств. Среди них — национальный координатор по достижению целей устойчивого развития в Беларуси госпожа Марианна Щеткина, постоянный представитель ПРООН в Беларуси госпожа Иоанна Казана-Вишневецкий.
Программу слушаний можно найти по
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В Минске при участии представителей власти, топ-менеджеров белорусского бизнеса, дипмиссий и международных организаций пройдут публичные слушания социально...
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