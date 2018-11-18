В Минске впервые пройдут масштабные публичные слушания социально ответственных компаний

В Минске при участии представителей власти, топ-менеджеров белорусского бизнеса, дипмиссий и международных организаций пройдут публичные слушания социально ответственных компаний.

Публичные слушания социально ответственных компаний — это масштабное мероприятие, которое организует местный социальный фонд «Добра» в партнерстве с Программой развития ООН и ОАО «АСБ Беларусбанк». Фонд является офисом сети Глобального договора ООН в Беларуси — крупнейшей в мире инициативы, которая развивает корпоративную устойчивость. Другими словами, способствует тому, чтобы бизнес принимал в расчет не только финансовые показатели, но также социальные и экологические результаты деятельности компании, тем самым содействовал достижению целей устойчивого развития.

В 2015 году на историческом саммите Организации Объединенных Наций государства — члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030), в которой закрепили 17 целей устойчивого развития. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, скрепив своей подписью этот исторический документ, подтвердил стремление Беларуси достигнуть эти цели. Национальным координатором по достижению целей устойчивого развития в Беларуси была назначена госпожа Марианна Щеткина. Чуть меньше года назад, 28 ноября 2017 г., в Минске представители белорусского бизнеса подписали Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний, инициируемое местным социальным фондом «Добра».

21 ноября участники Соглашения соберутся на публичные слушания социально ответственных компаний, чтобы рассказать о своих достижениях в области социальной ответственности, поделиться опытом в неофициальной части, а также услышать официальную позицию о возможностях сотрудничества с государством и международными организациями. Кроме того, на мероприятии участники смогут разработать новые кейсы социальных проектов с финансовой выгодой для своих компаний при поддержке ведущих международных экспертов, которые также присоединятся к слушаниям.

— Бизнес не стоит рассматривать только как «кошелек» для финансирования достижения благих целей. Гораздо важнее, чтобы компании изначально внедряли в свои бизнес-модели элементы устойчивости, то есть в результате своей деятельности не оставляли негативного следа или делали его минимальным из возможных, — объяснил директор местного социального фонда «Добра» Александр Скрабовский. — Кроме того, сейчас мы видим своей задачей организовать эффективную коммуникацию между менеджментом бизнесов, исполнительной и законодательной властью, некоммерческими организациями и медиа для реализации большего количества социальных, общественно полезных и благотворительных проектов в Беларуси.

Свое участие в публичных слушаниях уже подтвердили представители исполнительной и законодательной власти, международных организаций, посольств. Среди них — национальный координатор по достижению целей устойчивого развития в Беларуси госпожа Марианна Щеткина, постоянный представитель ПРООН в Беларуси госпожа Иоанна Казана-Вишневецкий.

Программу слушаний можно найти по ссылке .

Местный социальный фонд «Добра» был зарегистрирован в 2017 году. Одна из главных целей — привлечь и объединить финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы и другие возможности белорусских и иностранных компаний для увеличения социальных инвестиций, инноваций, а также развития социального предпринимательства в стране.