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Приехал по безвизу, выманил 90 тысяч. В Минске по подозрению в мошенничестве задержали иностранца
19.11.2018 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала гражданина Германии, которого подозревают в мошенничестве. Он въехал по безвизу и выманил у белорусов более 45 тысяч долларов, или более 90 тысяч рублей. Подробности
33-летний мужчина приехал в Беларусь в ноябре 2017 года по безвизу. В Минске он открыл фирму, оказывающую услуги по изготовлению домов и бань из деревянного бруса.
Гражданин Германии брал предоплату у минчан, но свои обязательства перед заказчиками не исполнял. Сейчас в милицию обратилось 15 пострадавших из Минска и Минской области. Предварительно сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч долларов.
Кроме этого, мужчина также входил в доверие разведенных одиноких минчанок, которым обещал совместное счастливое будущее и просил одолжить денег на бизнес. Знакомился в парикмахерских, ресторанах и торговых центрах.
В одном из эпизодов ему удалось выманить у минчанки 6 тысяч долларов, которые он не вернул. В другом эпизоде одну из потерпевших женщин иностранец попросил на ее имя оформить телевизор в рассрочку, который был нужен для офиса фирмы. Но телевизор он подарил другой приятельнице.
Как оказалось, задержанный гражданин Германии находится в региональном розыске. На территории ФРГ он подозревается в совершении аналогичных преступлений — там также имелась фирма и несколько обманутых женщин.
Возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РБ (Мошенничество). Проводится дальнейшее расследование.
Если вы пострадали от действий этого мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 029 653−17−63, 8 017 213−08−25, 8 017 207−67−67 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Как оказалось, мужчину разыскивают за мошенничество и в Германии.
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