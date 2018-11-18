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Бывший начальник отдела архитектуры и строительства Сморгонского райисполкома получил три года за взятку
19.11.2018 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ошмянского района 15 ноября вынес приговор бывшему начальнику отдела архитектуры и строительства Сморгонского райисполкома,
Суд приговорил обвиняемого за получение взятки к 3 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, рассказала адвокат Светлана Басалай. Защита не согласна с этим приговором и будет обжаловать его в Гродненский областной суд.
36-летнего чиновника и депутата Сморгонского районного Совета депутатов в июле задержали сотрудники КГБ при получении взятки в 1 тысячу долларов.
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Бывший начальник отдела архитектуры и строительства Сморгонского райисполкома получил три года за взятку
36-летнего чиновника и депутата Сморгонского районного Совета депутатов в июле задержали сотрудники КГБ при получении взятки в 1 тысячу долларов.
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