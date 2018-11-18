Костюковичским механизаторам на областных дожинках презентовали три новых трактора

В Могилеве чествовали победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году.

Весомый вклад в общий каравай внесли и аграрии Костюковичского края. На сцену за наградами поднимались Петр Козлов, главный агроном КСУП «Белая Дуброва», который отмечен Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; Виктор Орлов, тракторист-машинист КСУП «Белая Дуброва», удостоен Почетной грамоты Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Наталье Полунченко, начальнику отдела экономики управления по сельскому хозяйству и продовольствию Костюковичского райисполкома, вручена Почетная грамота Могилевского облисполкома.

Механизаторы КСУП «Демидовичский», КСУП «Парижская Слобода» и КСУП «Белая Дуброва» уехали с областных дожинок на новых тракторах «Беларус-1221».





















Текст и фото Ирины Некрыловой.