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Костюковичским механизаторам на областных дожинках презентовали три новых трактора

19.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В Могилеве чествовали победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году.

Весомый вклад в общий каравай внесли и аграрии Костюковичского края. На сцену за наградами поднимались Петр Козлов, главный агроном КСУП «Белая Дуброва», который отмечен  Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; Виктор Орлов, тракторист-машинист КСУП «Белая Дуброва», удостоен Почетной грамоты Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Наталье Полунченко, начальнику отдела экономики управления по сельскому хозяйству и продовольствию Костюковичского райисполкома, вручена Почетная грамота Могилевского облисполкома. 

Механизаторы КСУП «Демидовичский», КСУП «Парижская Слобода» и КСУП «Белая Дуброва» уехали с областных дожинок на новых тракторах «Беларус-1221».

Костюковичским механизаторам на областных дожинках презентовали три новых трактора


Костюковичским механизаторам на областных дожинках презентовали три новых трактора


Костюковичским механизаторам на областных дожинках презентовали три новых трактора


Костюковичским механизаторам на областных дожинках презентовали три новых трактора
Текст и фото Ирины Некрыловой.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве чествовали победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году.
 
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