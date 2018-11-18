Запрет на лов ряпушки европейской установлен на водоёмах Беларуси по 20 декабря

С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. Об этом корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.



Запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см. С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (220,5 рублей).

Напомним, так называемые «холодные» запреты на лов сига чудского и сома европейского установлены с 1 ноября на водоемах Беларуси. Запрет на вылов сига продлится до 15 декабря, а сома ловить запрещено до 31 марта следующего года. Кстати, добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 9 базовых – за каждую особь сига чудского.