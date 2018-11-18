За 8 дней ноября на территории Гродно трижды «всплыли» фальшивые купюры, сообщает милиция региона. В каждом из случаев неизвестный молодой человек просил разменять сторублевую купюру — а потом люди понимали, что получили подделку.



Фото: УВД Гродно

3 ноября молодой человек подошел к ипэшнице на рынке «Южный» и попросил разменять сторублевую купюру. Женщина передала ему деньги для размена, а тот бросил купюру и поспешил скрыться. Скоро предпринимательница поняла, что ее обманули — и обратилась в милицию.

Еще через два дня парень подошел к табачному киоску — и таким же образом разменял сто рублей. А 8 ноября, во время очередного размена, он выхватил деньги у продавца и стал убегать, женщина пыталась его догнать, но безуспешно.

Милиция стала искать фальшивомонетчика — и вышла на след 21-летнего парня. Во время задержания у него нашли шесть купюр одного номинала и с единым серийным номером, а также шесть листов бумаги формата А4, на которых были нанесены изображения купюр номиналом 100 рублей.

Молодой человек изготовил подделку с помощью обычного принтера.

Он задержан. За хранение, изготовление и сбыт фальшивых купюр парню грозит до семи лет лишения свободы.