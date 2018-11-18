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В Гродно парень сделал на обычном принтере несколько "сторублевок" и пытался их разменять
19.11.2018 17:13 — Новости Общества | Tut.by
За 8 дней ноября на территории Гродно трижды «всплыли» фальшивые купюры,
3 ноября молодой человек подошел к ипэшнице на рынке «Южный» и попросил разменять сторублевую купюру. Женщина передала ему деньги для размена, а тот бросил купюру и поспешил скрыться. Скоро предпринимательница поняла, что ее обманули — и обратилась в милицию.
Еще через два дня парень подошел к табачному киоску — и таким же образом разменял сто рублей. А 8 ноября, во время очередного размена, он выхватил деньги у продавца и стал убегать, женщина пыталась его догнать, но безуспешно.
Милиция стала искать фальшивомонетчика — и вышла на след 21-летнего парня. Во время задержания у него нашли шесть купюр одного номинала и с единым серийным номером, а также шесть листов бумаги формата А4, на которых были нанесены изображения купюр номиналом 100 рублей.
Молодой человек изготовил подделку с помощью обычного принтера.
Он задержан. За хранение, изготовление и сбыт фальшивых купюр парню грозит до семи лет лишения свободы.
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Милиция стала искать фальшивомонетчика - и вышла на след 21-летнего парня. Во время задержания у него нашли шесть купюр одного номинала и с единым серийным номером, а...
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