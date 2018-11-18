3-й профсоюзный форум для молодежи «Студенческая осень 2018»

Главным местом проведения этого масштабного мероприятия стал Республиканский Дворец культуры профсоюзов. В рамках форума была организована выставка профориентационной продукции ВУЗов «Университетская среда», где школьники могли определиться с выбором будущей профессии, а учащиеся ССУЗов знакомились с учреждением образования, в котором хотят продолжать обучение в дальнейшем, узнавали нюансы будущей профессии от студентов, которые с интересом рассказывали о преимуществах учебы в своих вузах и об участии в деятельности первичных профсоюзных организаций студентов своих учреждений образования.

На семинаре-совещании профсоюзные активисты обсуждали тему занятости молодежи во внеучебное время, жилищные вопросы обучающихся, вопросы трудоустройства и закрепления молодых специалистов на первых рабочих местах, также обсуждались особенности общественного контроля организации питания в студенческих столовых.

В рамках семинара состоялось награждение лауреатов стипендий Федерации профсоюзов Беларуси.

Завершил программу форума гала-концерт из лучших номеров студенческого самодеятельного творчества.