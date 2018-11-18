Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны . На суд широкой общественности представлено 17 концепций, отобранных жюри.

Работы размещены на сайте Национального агентства по туризму , тут же можно проголосовать за понравившиеся. Голосование продлится до 16 декабря.

На 18.18 19 ноября лидировала концепция № 3 ООО «Маклай-групп». За нее проголосовали 360 человек.



Концепция ООО «Маклай-групп». Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На втором месте была концепция № 9 креативного рекламного агентства «Молоко». За нее проголосовали 307 человек.



Концепция креативного рекламного агентства «Молоко». Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На третьем — концепция № 15 брендингового агентства «Дадизайн», 122 голоса.



Концепция брендингового агентства «Дадизайн». Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На четвертом — концепция № 17 Юлии Сымонович. За нее свои голоса отдали 52 человека.



Концепция Юлии Сымонович. Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На пятом месте с 45 голосами концепция № 1 креативного агентства DAB.



Концепция креативного агентства DAB. Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by