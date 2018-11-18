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Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны

19.11.2018 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны. На суд широкой общественности представлено 17 концепций, отобранных жюри.

Работы размещены на сайте Национального агентства по туризму, тут же можно проголосовать за понравившиеся. Голосование продлится до 16 декабря.

На 18.18 19 ноября лидировала концепция № 3 ООО «Маклай-групп». За нее проголосовали 360 человек.


Концепция ООО «Маклай-групп». Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На втором месте была концепция № 9 креативного рекламного агентства «Молоко». За нее проголосовали 307 человек.


Концепция креативного рекламного агентства «Молоко». Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На третьем — концепция № 15 брендингового агентства «Дадизайн», 122 голоса.


Концепция брендингового агентства «Дадизайн». Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На четвертом — концепция № 17 Юлии Сымонович. За нее свои голоса отдали 52 человека.


Концепция Юлии Сымонович. Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by

На пятом месте с 45 голосами концепция № 1 креативного агентства DAB.


Концепция креативного агентства DAB. Скриншот концепции работы с сайта www.belarustourism.by
 
 
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Как сообщается, 17 концепций отобрало специальное жюри 15 ноября. Голосование продлится до 16 декабря.
 
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