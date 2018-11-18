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Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны
19.11.2018 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Белорусам предлагают
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На 18.18 19 ноября лидировала концепция № 3 ООО «Маклай-групп». За нее проголосовали 360 человек.
На втором месте была концепция № 9 креативного рекламного агентства «Молоко». За нее проголосовали 307 человек.
На третьем — концепция № 15 брендингового агентства «Дадизайн», 122 голоса.
На четвертом — концепция № 17 Юлии Сымонович. За нее свои голоса отдали 52 человека.
На пятом месте с 45 голосами концепция № 1 креативного агентства DAB.
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Как сообщается, 17 концепций отобрало специальное жюри 15 ноября. Голосование продлится до 16 декабря.
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