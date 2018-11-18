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В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо

19.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо
Накануне и в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК во многих населенных пунктах прошли праздничные мероприятия. Минувшее воскресенье стало также днем исполнения мечтаний и взрослых, и детей – жителей деревни Чухово.

Значимым событием не только для местных жителей, но и для всего региона, стал торжественный пуск газа в деревне Чухово.


В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо
К тому же, как рассказал директор Пинского производственного управления «Пинскгаз» Александр Синкевич, его семья имеет корни и в Чухово, и в Сошно. Потому обеспечить земляков природным газом именно в Год малой родины стало для главного газовика района одной из важнейших задач, можно сказать, мечтой. И она сбылась.


В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо
Пуск газа в Чухово – итог работы по газификации населенных пунктов в районе водохранилища Погост, которая длилась без малого три года.

Незадолго до Чухова голубое топливо пришло в дома жителей агрогородков Сошно и Новый Двор. На все три населенных пункта это почти 35 километров газораспределительных сетей, около 700 тысяч израсходованных рублей из бюджета, более 460 подключившихся абонентов. Строительно-монтажные работы выполнили специалисты ОАО «Белгазстрой», ОАО «Барановичигазстрой» и ОАО «СтройгазБрест».

От районных исполнительного комитета и Совета депутатов с двойным праздником сельчан поздравил председатель райсовета Иосиф Гузич. Он отметил, что газификация играет важнейшую роль в создании комфортных условий для жизни сельчан, а значит и в деле возрождения села.


В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо
От имени жителей всех, причастных к большому делу, поблагодарила Ольга Мироновна Шпаковская.

Во время торжественной части благодарности звучали в адрес руководства Брестского облисполкома, в том числе нашего земляка Валерия Ребковца, руководства райисполкома, газовиков, а также местных жителей, которые без ропота пережили все неудобства во время строительно-монтажных работ и по возможности помогали рабочим.


В дома жителей деревни Чухово и агрогородков Сошно и Новый Двор пришло голубое топливо
Право зажечь символический факел было дано заместителю директора УП «Брестоблгаз» Владимиру Боровенко и директору УП «Пинскгаз» Александру Синкевичу.

Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото автора.

 

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« В День сельхозработника в торжественной обстановке открыли обновлённую дорогу по улице Томилова в Логишине
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