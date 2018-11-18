Людмила Смолякова удостоена Диплома III степени в республиканском конкурсе «Жатва-2018: И хлебом едины»

По результатам республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ тематики уборочной кампании «Жатва-2018: И хлебом едины» фотокорреспондент районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» Людмила Смолякова удостоена Диплома третьей степени в номинации «Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ».

16 ноября наша коллега приняла участие в пресс-конференции «Урожай-2018: итоги и достижения», приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Доме прессы г. Минска состоялось награждение победителей конкурса.

Хочется отметить, что в текущем году Людмила Смолякова достойно представляла учреждение редакции и на других республиканских конкурсах. Поздравляем!

Ирина НЕКРЫЛОВА.