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Людмила Смолякова удостоена Диплома III степени в республиканском конкурсе «Жатва-2018: И хлебом едины»

19.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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По результатам республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ тематики уборочной кампании «Жатва-2018: И хлебом едины» фотокорреспондент районной газеты «Голас  Касцюкоушчыны» Людмила Смолякова удостоена Диплома третьей степени в номинации «Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ».Людмила Смолякова удостоена Диплома III степени в республиканском конкурсе «Жатва-2018: И хлебом едины»

16 ноября наша коллега приняла участие в пресс-конференции «Урожай-2018: итоги и достижения», приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Доме прессы г. Минска состоялось награждение победителей конкурса.

Хочется отметить, что в текущем году Людмила Смолякова достойно представляла учреждение редакции и на других республиканских конкурсах.  Поздравляем!

Ирина НЕКРЫЛОВА.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ тематики уборочной кампании «Жатва-2018: И хлебом едины» фотокорреспондент...
 
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