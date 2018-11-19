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Домик Деда Мороза в зоопарке начнет принимать гостей 22 декабря

19.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Поэтому волшебник будет гостить в Минском зоопарке и радовать детей в своей избушке. К его приезду подготовили елку, резной трон, праздничные украшения", - отметили в зоопарке. Получить поздравление от Деда Мороза можно будет ежедневно с 10.00 до 17.00 вплоть до 31 декабря. На встречу необходимо записаться заранее по телефонам 8(017) 340-46-20, 8(044) 765-29-52. Также в числе праздничных мероприятий зоопарка театрализованное представление "Новогодние приключения в зоопарке" (25 и 29 декабря), новогодний баттл с Дедом Морозом возле елки (с 2 по 6 января) и "Беларускiя калядкi" (7 января). Все представления начинаются в 13.00.

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/domik-deda-moroza-v-zooparke-nachnet-prinimat-gostej-22-dekabrja-325893-2018/

 
 
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Домик Деда Мороза откроется в Минском зоопарке 22 декабря, сообщили БЕЛТА в учреждении. "Скоро в двери домов постучатся новогодние праздники, и дети с нетерпением...
 
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